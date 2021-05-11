"Локомотив" - "Крылья Советов": прогноз на финал Кубка России по футболу

ТБИЛИСИ, 11 мая – Sputnik. Финал нынешнего розыгрыша Кубка России состоится в Нижнем Новгороде. Помимо красивого трофея команда-победитель получит право сыграть в Лиге Европы УЕФА. Это особенно важно для "Локомотива".

"Железнодорожники", с большой долей вероятности, пролетают мимо Лиги чемпионов УЕФА ("Спартаку" в последнем туре достаточно сыграть вничью на выезде с "Ахматом"), а участие в пока непонятной Лиге конференций вряд ли можно назвать пределом мечтаний для "Локо". Так что при условии завоевания трофея и путевки в ЛЕ – сезон для подопечных Марко Николича можно будет считать удачным.

Кстати, по сложившейся традиции, выиграть Кубок должен именно "Локомотив". Московский клуб стабильно выходит в финал турнира каждые два года (2015, 2017, 2019) и увозит трофей к себе домой.

Что касается "Крыльев Советов", то самарский клуб основную задачу нынешнего сезона уже решил – уверенно выиграл ФНЛ и вернулся в премьер-лигу, а победа в Кубке станет приятным бонусом. Подопечные Игоря Осинькина в предстоящем финале являются андердогами и никакого давления испытывать не будут.

photo : press-service of FC "Krilya Sovetov" Футбол. РПЛ. Матч "Крылья Советов" — "Краснодар"

В отличие от "Локомотива", для "Крыльев" предстоящий финал станет только вторым в истории клуба. В 2004 году самарцы уступили "Тереку" (0:1), хотя считались фаворитами противостояния. Сейчас же все наоборот. Победа "Крыльев" оценивается букмекерами коэффициентом 4,4 (против 1,96 на "Локомотив").

Во второй части сезона "Локомотив" выдал потрясающую серию из 11 побед подряд (восемь матчей в РПЛ и три в Кубке). "Железнодорожники" набрали такой мощный ход, что на препятствие на путях в виде "Зенита" как-то не обратили внимания – а напрасно. Подопечные Николича потерпели чувствительное поражение 1:6 и, как мне кажется, потеряли эмоциональную стабильность. Это уже проявилось в следующем матче против "Динамо". С 73 минуты "Локо" играл в большинстве, но так и не сумел добыть для себя важнейшую победу (0:0).

Думаю, в финале Кубка России все будет зависеть исключительно от "Локомотива" - как команда сможет настроиться на игру после двух неудачных результатов. Этой ситуацией вполне могут воспользоваться "Крылья", которые выйдут на матч совершенно раскрепощенными. Тем более, что в составе клуба в нынешнем сезоне блистает Иван Сергеев, забивший в ФНЛ 40 (!) голов, что является рекордом. Вполне возможно, что мы с вами увидим обмен голами.

Ставка: обе команды забьют за 2,0.

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