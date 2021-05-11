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"Локомотив" - "Крылья Советов": прогноз на финал Кубка России по футболу

© photo: Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1090)
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Кубка России между клубами "Локомотив" и "Крылья Советов"

ТБИЛИСИ, 11 мая – Sputnik. Финал нынешнего розыгрыша Кубка России состоится в Нижнем Новгороде. Помимо красивого трофея команда-победитель получит право сыграть в Лиге Европы УЕФА. Это особенно важно для "Локомотива".

Футболист Хвича Кварацхелия
© AP Photo / Giannis Papanikos
Участие Кварацхелия в заключительном матче чемпионата России под вопросом

"Железнодорожники", с большой долей вероятности, пролетают мимо Лиги чемпионов УЕФА ("Спартаку" в последнем туре достаточно сыграть вничью на выезде с "Ахматом"), а участие в пока непонятной Лиге конференций вряд ли можно назвать пределом мечтаний для "Локо". Так что при условии завоевания трофея и путевки в ЛЕ – сезон для подопечных Марко Николича можно будет считать удачным.

Кстати, по сложившейся традиции, выиграть Кубок должен именно "Локомотив". Московский клуб стабильно выходит в финал турнира каждые два года (2015, 2017, 2019) и увозит трофей к себе домой.

Что касается "Крыльев Советов", то самарский клуб основную задачу нынешнего сезона уже решил – уверенно выиграл ФНЛ и вернулся в премьер-лигу, а победа в Кубке станет приятным бонусом. Подопечные Игоря Осинькина в предстоящем финале являются андердогами и никакого давления испытывать не будут.

Футбол. РПЛ. Матч Крылья Советов — Краснодар
photo : press-service of FC "Krilya Sovetov"
Футбол. РПЛ. Матч "Крылья Советов" — "Краснодар"

В отличие от "Локомотива", для "Крыльев" предстоящий финал станет только вторым в истории клуба. В 2004 году самарцы уступили "Тереку" (0:1), хотя считались фаворитами противостояния. Сейчас же все наоборот. Победа "Крыльев" оценивается букмекерами коэффициентом 4,4 (против 1,96 на "Локомотив").

Нападающий сборной Грузии по футболу Жорж (Георгий) Микаутадзе
photo: Georgian Football Federation / FB
Форвард сборной Грузии по футболу помог своему клубу пробиться в элиту

Во второй части сезона "Локомотив" выдал потрясающую серию из 11 побед подряд (восемь матчей в РПЛ и три в Кубке). "Железнодорожники" набрали такой мощный ход, что на препятствие на путях в виде "Зенита" как-то не обратили внимания – а напрасно. Подопечные Николича потерпели чувствительное поражение 1:6 и, как мне кажется, потеряли эмоциональную стабильность. Это уже проявилось в следующем матче против "Динамо". С 73 минуты "Локо" играл в большинстве, но так и не сумел добыть для себя важнейшую победу (0:0).

Думаю, в финале Кубка России все будет зависеть исключительно от "Локомотива" - как команда сможет настроиться на игру после двух неудачных результатов. Этой ситуацией вполне могут воспользоваться "Крылья", которые выйдут на матч совершенно раскрепощенными. Тем более, что в составе клуба в нынешнем сезоне блистает Иван Сергеев, забивший в ФНЛ 40 (!) голов, что является рекордом. Вполне возможно, что мы с вами увидим обмен голами.

Ставка: обе команды забьют за 2,0.

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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1090)

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