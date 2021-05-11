Футболист сборной Грузии признан лучшим игроком по мнению болельщиков

Грузинский футболист выступает за южнокорейскую команду уже четыре месяца

ТБИЛИСИ, 11 мая – Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Грузии по футболу Вако Казаишвили стал лучшим игроком южнокорейского "Ульсан Хёндэ" по мнению болельщиков клуба.

В апреле Казаишвили провел за "Ульсан" шесть матчей, в которых забил два гола и отдал столько же результативных передач.

Казаишвили перешел в "Ульсан Хёндэ" в феврале этого года из "Сан-Хосе Эртквейкс", за который выступал с 2017 года.

После XIII туров в южнокорейской "К-лиге", "Ульсан" занимает второе место с 25 очками в активе.

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