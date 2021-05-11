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Игрок сборной Грузии Вако Казаишвили

Футболист сборной Грузии признан лучшим игроком по мнению болельщиков

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (245)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210511/251703979/Futbolist-sbornoy-Gruzii-priznan-luchshim-igrokom-po-mneniyu-bolelschikov.html

Грузинский футболист выступает за южнокорейскую команду уже четыре месяца

ТБИЛИСИ, 11 мая – Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Грузии по футболу Вако Казаишвили стал лучшим игроком южнокорейского "Ульсан Хёндэ" по мнению болельщиков клуба.

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photo: Georgian Football Federation
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В апреле Казаишвили провел за "Ульсан" шесть матчей, в которых забил два гола и отдал столько же результативных передач.

Казаишвили перешел в "Ульсан Хёндэ" в феврале этого года из "Сан-Хосе Эртквейкс", за который выступал с 2017 года.

После XIII туров в южнокорейской "К-лиге", "Ульсан" занимает второе место с 25 очками в активе.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (245)

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