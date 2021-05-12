Шенгелия набрал 10 очков и помог ЦСКА обыграть "Нижний Новгород"

Шенгелия провел на паркете 20 минут и за это время успел сделать три подбора и отдать одну результативную передачу

ТБИЛИСИ, 12 мая – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия, выступающий за московский ЦСКА, помог своему клубу обыграть "Нижний Новгород" 84:59 в первом матче плей-офф Единой Лиги ВТБ.

Шенгелия вышел в стартовом составе, провел на паркете 20 минут и за это время успел набрать 10 очков, сделать три подбора и отдать одну результативную передачу.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Габриэль Лундберг, набравший 14 очков. Стоит отметить, что сразу пять армейцев преодолели отметку в 10 набранных очков.

Следующий матч против "Нижнего Новгорода" ЦСКА проведет 13 мая на выезде. Серия продлится до двух побед одной из команд.

Шенгелия перешел в ЦСКА из "Басконии" летом прошлого года. Контракт 29-летнего баскетболиста с армейцами рассчитан на три года.

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