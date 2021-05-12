Грузинский сумоист потерпел третье поражение на турнире в Токио

Бой продолжался менее пяти секунд, и после этого поражения баланс Тотиносина на турнире составляет 1-3

ТБИЛИСИ, 12 мая – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин), потерпел третье поражение на летнем Кубке Императора (Нацу басё), проходящем в эти дни в Токио.

В четвертый соревновательный день Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасиры Востока, уступил шестому маэгасиру Востока – Хидэноуми. Горгадзе не устоял перед соперником, пропустив Хидэноуми в мородзаси. Бой продолжался менее пяти секунд.

После этого поражения баланс Тотиносина на турнире составляет 1-3.

Следующим соперником Горгадзе на Нацу басё станет пятый маэгасира Запада – Оносё. Спортсмены встречались между собой два раза, и счет очного противостояния 1:1.

Нацу басё продлится до 23 мая.