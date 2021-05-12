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Грузинский сумоиcт Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин

Грузинский сумоист потерпел третье поражение на турнире в Токио

© photo: AFP 2020 / BEHROUZ MEHRI
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210512/251712371/Gruzinskiy-sumoist-poterpel-trete-porazhenie-na-turnire-v-Tokio.html

Бой продолжался менее пяти секунд, и после этого поражения баланс Тотиносина на турнире составляет 1-3

ТБИЛИСИ, 12 мая – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин), потерпел третье поражение на летнем Кубке Императора (Нацу басё), проходящем в эти дни в Токио.

В четвертый соревновательный день Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасиры Востока, уступил шестому маэгасиру Востока – Хидэноуми. Горгадзе не устоял перед соперником, пропустив Хидэноуми в мородзаси. Бой продолжался менее пяти секунд.

После этого поражения баланс Тотиносина на турнире составляет 1-3.

Следующим соперником Горгадзе на Нацу басё станет пятый маэгасира Запада – Оносё. Спортсмены встречались между собой два раза, и счет очного противостояния 1:1.

Нацу басё продлится до 23 мая.

Теги:
сумо

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