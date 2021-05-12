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Матч между батумским Динамо и Самтредиа

"Динамо" Батуми одержало третью победу подряд в чемпионате Грузии по футболу

photo: courtesy of FC Dinamo Batumi / FB
Спорт
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После XIII проведенных туров оба "Динамо" – Тбилиси и Батуми – набрали по 28 очков, но по дополнительным показателям батумский клуб опережает тбилисский

ТБИЛИСИ, 12 мая – Sputnik. "Динамо" Батуми одержало третью подряд победу в Национальной лиге чемпионата Грузии по футболу и сохранило за собой лидирующую позицию в турнирной таблице.

Футболист Динамо Батуми
photo: FC Dinamo Batumi / FB
"Динамо" Батуми обыграло "Динамо" Тбилиси в центральном матче XII тура

В рамках XIII тура первенства "динамовцы" на выезде обыграли "Самтредиа" со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в первом тайме. На 34 минуте "Динамо" вывел вперед Лаша Шиндагоридзе, а в уже компенсированное арбитром время отличился Георгий Панцулая.

Стоит отметить, что с 28 минуты "Самтредиа" осталась в меньшинстве. За фол последней надежды с поля был удален защитник хозяев Шалва Надирадзе.

После перерыва "динамовцы" имели солидное игровое и территориальное преимущество, но воплотить его в забитые голы, несмотря на несколько отличных шансов, так и не смогли. Счет первого тайма остался неизменным.

В отчетном туре победили и "динамовцы" Тбилиси. Подопечные Георгия Немсадзе в столичном дерби обыграли "Сабуртало" 4:0. Дубль оформил Зоран Марушич, а Торнике Ахвледиани и Георгий Габедава забили по голу.

После XIII проведенных туров оба "Динамо" набрали по 28 очков, но по дополнительным показателям батумский клуб опережает тбилисский.

В следующем туре "Динамо" Батуми сыграет на выезде с тбилисским "Локомотивом", а "Динамо" Тбилиси, тоже на выезде, с "Дилой" из Гори.

Теги:
Чемпионат Грузии по футболу, футбол, Грузия, ФК "Динамо" Батуми

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