Сборная Грузии по регби сыграет в Телави – соперник пока неизвестен

В заключительном матче чемпионата Европы по регби сборная Грузии сыграет с победителем пары Бельгия/Нидерланды. Соперник "лелос" определится 29 мая

ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. Заключительный матч чемпионата Европы сборная Грузии по регби проведет в Телави 26 июня, говорится в сообщении издания knews.ge.

"Мы предложили Союзу регби Грузии провести в Телави заключительный матч нынешнего розыгрыша чемпионата Европы. Эта идея понравилась, и мы начали готовиться. Сейчас идет подготовка поля. Также мы планируем провести различные мероприятия для болельщиков", – сказал изданию руководитель регбийного клуба "Телави" Тенгиз Цискаришвили.

Стадион "Кавкасиони регби арена" был открыт в 2018 году и вмещает 2 244 зрителя. Строительство арены обошлось в 7,8 миллиона лари.

В заключительном матче чемпионата Европы по регби сборная Грузии сыграет с победителем пары Бельгия/Нидерланды. Соперник "лелос" определится 29 мая.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Европы сборная Грузии выиграла все четыре матча, набрала 18 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу. Математически обойти "лелос" может только сборная России, которая провела два матча и набрала четыре очка. Это произойдет в том случае, если грузины проиграют Бельгии или Нидерландам, что маловероятно, а "медведи" выиграют три оставшихся матча с бонусными очками.

Сборная Грузии является рекордсменом по количеству побед в чемпионате Европы (или Кубке европейских наций, как этот турнир назывался раньше). "Лелос" завоевывали трофей 12 раз.

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