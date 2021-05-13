Каладзе поздравил фанатов футбола с юбилеем исторической победы "Динамо" Тбилиси

По словам Каладзе, эта победа вписана золотыми буквами в историю тбилисского "Динамо"

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Мэр Тбилиси, в прошлом успешный футболист Каха Каладзе поздравил грузинских болельщиков с 13 мая – днем, когда тбилисское "Динамо" одержало историческую победу.

Ровно 40 лет назад, 13 мая 1981 года, "Динамо" Тбилиси завоевало Кубок обладателей Кубков УЕФА, обыграв в финале немецкий "Карл Цейс" со счетом 2:1. Победу "Динамо" принесли красивейшие голы Виталия Дараселия и Владимира Гуцаева.

Мэр Тбилиси озвучил свои поздравления на заседании правительства столицы.

"Еще раз хочу поздравить "Динамо", грузинских болельщиков, ребят, это поколение, всех, кто радовался 13 мая 1981 года. Я хочу выразить им огромную благодарность. Они мои старшие друзья, и я действительно горжусь тем, что тбилисское "Динамо" смогло выиграть финал Кубка кубков. Эта победа вписана золотыми буквами в историю тбилисского "Динамо", – сказал Каладзе.

Дата 13 мая 1981 года до сих пор остается единственной, вписанной в историю грузинского футбола золотыми буквами. За прошедшие 40 лет было несколько значимых моментов в грузинском футболе, но ни один из них не сопоставим с событиями 40-летней давности. Новой датой подобного масштаба могло стать 12 ноября 2020 года, если бы сборная Грузии в финале Лиги наций УЕФА обыграла Северную Македонию и впервые в истории завоевала бы путевку на чемпионат Европы. Но увы, поражение 0:1 оставило 13 мая 1981 года вне конкуренции.

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