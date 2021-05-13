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Охранник на стадионе Драгау

Финал Лиги чемпионов перенесен из Стамбула в Порту

© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210513/251720153.html

Продажа билетов на матч начнется 24 мая. Финальное количество зрителей на финал Лиги чемпионов будет определено УЕФА вместе с властями Португалии и Федерацией футбола страны

ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. Финальный матч футбольной Лиги чемпионов сезона 2020-2021 между английскими клубами "Манчестер Сити" и "Челси" перенесен из Стамбула в Порту, сообщается в релизе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Местом встречи футбольных команд станет стадион "Драгау". Финал состоится 29 мая.

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photo : Georgian Football Federation / FB
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Решение о переносе финала было принято после того, как Англия включила Турцию в "красный список" стран, по возвращении из которых предписан карантин. Это бы означало отсутствие британских болельщиков на матче.

Количество болельщиков от каждой команды, которые смогут присутствовать на финале, такое же, как и планировалось в Стамбуле, - по шесть тысяч человек на каждую команду. Окончательное количество зрителей на финал Лиги чемпионов будет определено УЕФА вместе с властями Португалии и Федерацией футбола страны. Продажа билетов на матч начнется 24 мая.

Финал Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле еще в 2020 году, но матчи турнира из-за пандемии коронавируса, начиная с четвертьфинала, были перенесены в Лиссабон.

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Теги:
Клуб "Манчестер Сити", клуб "Челси", Португалия, Лига чемпионов УЕФА, УЕФА

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