Хвича Кварацхелия в числе лучших ассистентов Европы

В текущем сезоне Кварацхелия провел 23 матча за «Рубин», в которых отдал восемь результативных передач, включая заработанные пенальти

ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия попал в список лучших молодых (U-20) ассистентов Европы, сообщает Soccer Manager.

В текущем сезоне Кварацхелия провел 23 матча за «Рубин», в которых отдал восемь результативных передач, включая заработанные пенальти.

По этому показателю грузинский футболист делит второе место с четырьмя игроками своей возрастной категории. Это – Доминик Собослаи («РБ Лейпциг», Германия), Адам Хлозек («Спарта», Чехия), Карим Адейими («Зальцбург», Австрия) и Марко Булат («Шибеник», Хорватия).

Единоличным лидером в списке лучших молодых ассистентов Европы является Саймон Кабрал, выступающий за словацкий «Спартак» из Трнавы. На счету бразильского футболиста 10 точных передач.

С середины апреля Кварацхелия не играет за «Рубин». В матче XXVI тура против «Урала» полузащитник получил повреждение задней поверхности бедра и был вынужден пропустить три матча своей команды.

В заключительной встрече РПЛ нынешнего розыгрыша (16 мая) «Рубин» на своем поле примет «Ротор». В случае победы казанский клуб гарантирует себе место в еврокубках на следующий сезон. Пока неизвестно, сможет ли в этом матче принять участие Кварацхелия.

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