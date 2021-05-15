Назван состав сборной Грузии по дзюдо на чемпионат мира

На данный момент для участия в чемпионате мира зарегистрировались 608 дзюдоистов (373 мужчины и 235 женщин) из 116 стран

ТБИЛИСИ, 15 мая – Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по дзюдо определился с составом национальной команды на чемпионат мира, который пройдет в июне в Будапеште (Венгрия).

На мировом первенстве грузинская команда будет представлена 14 спортсменами – девять мужчин и пять женщин.

Состав сборной Грузии по дзюдо на ЧМ:

Мужчины:

Лухум Чхвимиани, Темур Нозадзе (-60 кг)

Важа Маргвелашвили (-66 кг)

Лаша Шавдатуашвили (-73 кг)

Лука Майсурадзе (-81 кг)

Бека Гвиниашвили (-90 кг)

Варлам Липартелиани, Илья Суламанидзе (-100 кг)

Гела Заалишвили (+100 кг).

Женщины:

Татьяна Левицка-Шуквани, Мариам Джанашвили (-52 кг)

Этери Липартелиани (-57 кг)

Мариам Чантурия (-70 кг)

София Сомхишвили (+78 кг).

На данный момент для участия в чемпионате мира зарегистрировались 608 дзюдоистов (373 мужчины и 235 женщин) из 116 стран.

Мировое первенство пройдет в Будапеште с 6 по 13 июня.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.