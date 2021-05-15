Назван состав сборной Грузии по дзюдо на чемпионат мира

ТБИЛИСИ, 15 мая – Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по дзюдо определился с составом национальной команды на чемпионат мира, который пройдет в июне в Будапеште (Венгрия).
На мировом первенстве грузинская команда будет представлена 14 спортсменами – девять мужчин и пять женщин.
Состав сборной Грузии по дзюдо на ЧМ:
Мужчины:
- Лухум Чхвимиани, Темур Нозадзе (-60 кг)
- Важа Маргвелашвили (-66 кг)
- Лаша Шавдатуашвили (-73 кг)
- Лука Майсурадзе (-81 кг)
- Бека Гвиниашвили (-90 кг)
- Варлам Липартелиани, Илья Суламанидзе (-100 кг)
- Гела Заалишвили (+100 кг).
Женщины:
- Татьяна Левицка-Шуквани, Мариам Джанашвили (-52 кг)
- Этери Липартелиани (-57 кг)
- Мариам Чантурия (-70 кг)
- София Сомхишвили (+78 кг).
На данный момент для участия в чемпионате мира зарегистрировались 608 дзюдоистов (373 мужчины и 235 женщин) из 116 стран.
Мировое первенство пройдет в Будапеште с 6 по 13 июня.
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