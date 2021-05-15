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Дзюдо. Илья Суламанидзе

Назван состав сборной Грузии по дзюдо на чемпионат мира

© Sputnik / STRINGER
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210515/251735059/Nazvan-sostav-sbornoy-Gruzii-po-dzyudo-na-chempionat-mira.html

На данный момент для участия в чемпионате мира зарегистрировались 608 дзюдоистов (373 мужчины и 235 женщин) из 116 стран

ТБИЛИСИ, 15 мая – Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по дзюдо определился с составом национальной команды на чемпионат мира, который пройдет в июне в Будапеште (Венгрия).

На мировом первенстве грузинская команда будет представлена 14 спортсменами – девять мужчин и пять женщин.

Состав сборной Грузии по дзюдо на ЧМ:

Мужчины:

  • Лухум Чхвимиани, Темур Нозадзе (-60 кг)
  • Важа Маргвелашвили (-66 кг)
  • Лаша Шавдатуашвили (-73 кг)
  • Лука Майсурадзе (-81 кг)
  • Бека Гвиниашвили (-90 кг)
  • Варлам Липартелиани, Илья Суламанидзе (-100 кг)
  • Гела Заалишвили (+100 кг).

Женщины:

  • Татьяна Левицка-Шуквани, Мариам Джанашвили (-52 кг)
  • Этери Липартелиани (-57 кг)
  • Мариам Чантурия (-70 кг)
  • София Сомхишвили (+78 кг).

На данный момент для участия в чемпионате мира зарегистрировались 608 дзюдоистов (373 мужчины и 235 женщин) из 116 стран.

Мировое первенство пройдет в Будапеште с 6 по 13 июня.

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Теги:
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