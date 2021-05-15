14:48 15 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1392
  • 100 RUB4.6170
  • USD3.4186
Поиск
Футбол. РПЛ. Матч Динамо-Рубин

"Рубин" - "Ротор": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1091)
8 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210515/251735400/Rubin---Rotor-prognoz-na-match-chempionata-Rossii-po-futbolu.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Спартак" и "Химки"

Давно в чемпионате России не было такой плотности, когда ответы на многие вопросы будут даны только в последнем туре. Кто-то из клубов борется за еврокубки, а кто-то – за выживание. Именно к такой категории относится матч в Казани между "Рубином" и "Ротором".

Начнем с хозяев, которые фактически гарантировали себе участие в новом турнире под эгидой УЕФА – Лиге конференций. На минувшей неделе "Локомотив" выиграл Кубок России и застолбил за собой место в Лиге Европы (есть еще вариант побороться за Лигу чемпионов, но в это верится с трудом). Победа "железнодорожников" означает, что и пятое место в турнирной таблице дает путевку в ЛК. Ниже этой позиции "Рубин" опустится только в случае домашнего поражения от "Ротора" и победы ЦСКА в дерби с "Динамо".

Если же "Рубин" сыграет вничью, а ЦСКА победит, то у клубов будет равное количество очков (по 53), но по личным встречам подопечные Леонида Слуцкого опережают "армейцев". Так что главная задача "Рубина" в заключительном матче РПЛ – не проиграть у себя дома.

Футболисты клуба Ротор
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
Футболисты клуба "Ротор"

Теперь поговорим о "Роторе". В последних девяти матчах волгоградцы потерпели семь поражений, одержал одну победу (над "Ахматом" 1:0) и сыграл вничью 0:0 с "Химками". За это время команда забила всего два (!) гола. Вполне логично, что самый "грузинский" клуб РПЛ с такими результатами оказался в зоне прямого вылета. И все же у "Ротора" есть шанс зацепиться за стыковые матчи.

На данный момент у "Ротора" 21 очко. У тульского "Арсенала" и "Уфы", находящихся как раз в стыках, – 23 и 22 соответственно. Но, на счастье волгоградцев, соперники играют между собой. Понятно, что если "Ротор" обыграет "Рубин" на выезде, то гарантирует себе место в стыках, но это развитие событий мы не рассматриваем (о причине смотрите выше). Самым оптимальным вариантом для "Ротора" станет ничья в Казани, при параллельной победе "Арсенала" над "Уфой". В этом случае волгоградцы обойдут башкирскую команду в таблице по личным встречам.

Исходя из всего вышесказанного резюмирую – "Ротору" необходимо искать счастья в атаке. Да, два мяча в девяти играх не лучшая статистика, но когда, если не сейчас? В том, что "Рубин" не уйдет с поля без забитого мяча – я не сомневаюсь.

Ставка: обе команды забьют за 2,17.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1091)
Теги:
Чемпионат России по футболу, прогноз на футбольный матч

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Певица Дуа Липа на церемонии награждения Brit Awards в Лондоне
Без масок и социальной дистанции: церемония вручения премии BRIT Awards 2021 – фото
Новые авиаудары и жертвы: что сейчас происходит в секторе Газа - видео
Новые авиаудары и жертвы: что происходит в секторе Газа – видео
ООН и ЕС – история вступления
ООН и ЕС – история вступления
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться