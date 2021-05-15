"Рубин" - "Ротор": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Давно в чемпионате России не было такой плотности, когда ответы на многие вопросы будут даны только в последнем туре. Кто-то из клубов борется за еврокубки, а кто-то – за выживание. Именно к такой категории относится матч в Казани между "Рубином" и "Ротором".

Начнем с хозяев, которые фактически гарантировали себе участие в новом турнире под эгидой УЕФА – Лиге конференций. На минувшей неделе "Локомотив" выиграл Кубок России и застолбил за собой место в Лиге Европы (есть еще вариант побороться за Лигу чемпионов, но в это верится с трудом). Победа "железнодорожников" означает, что и пятое место в турнирной таблице дает путевку в ЛК. Ниже этой позиции "Рубин" опустится только в случае домашнего поражения от "Ротора" и победы ЦСКА в дерби с "Динамо".

Если же "Рубин" сыграет вничью, а ЦСКА победит, то у клубов будет равное количество очков (по 53), но по личным встречам подопечные Леонида Слуцкого опережают "армейцев". Так что главная задача "Рубина" в заключительном матче РПЛ – не проиграть у себя дома.

© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov Футболисты клуба "Ротор"

Теперь поговорим о "Роторе". В последних девяти матчах волгоградцы потерпели семь поражений, одержал одну победу (над "Ахматом" 1:0) и сыграл вничью 0:0 с "Химками". За это время команда забила всего два (!) гола. Вполне логично, что самый "грузинский" клуб РПЛ с такими результатами оказался в зоне прямого вылета. И все же у "Ротора" есть шанс зацепиться за стыковые матчи.

На данный момент у "Ротора" 21 очко. У тульского "Арсенала" и "Уфы", находящихся как раз в стыках, – 23 и 22 соответственно. Но, на счастье волгоградцев, соперники играют между собой. Понятно, что если "Ротор" обыграет "Рубин" на выезде, то гарантирует себе место в стыках, но это развитие событий мы не рассматриваем (о причине смотрите выше). Самым оптимальным вариантом для "Ротора" станет ничья в Казани, при параллельной победе "Арсенала" над "Уфой". В этом случае волгоградцы обойдут башкирскую команду в таблице по личным встречам.

Исходя из всего вышесказанного резюмирую – "Ротору" необходимо искать счастья в атаке. Да, два мяча в девяти играх не лучшая статистика, но когда, если не сейчас? В том, что "Рубин" не уйдет с поля без забитого мяча – я не сомневаюсь.

Ставка: обе команды забьют за 2,17.