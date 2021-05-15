Тотиносин не в форме – грузинский сумоист терпит пятое поражение в Токио

После этой осечки в активе грузинского сумоиста две победы при пяти поражениях на турнире

ТБИЛИСИ, 15 мая – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин), потерпел пятое поражение на летнем Нацу басё, проходящем в эти дни в Токио.

В седьмой соревновательный день Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасиры Востока, уступил восьмому маэгасире Запада – Эндо.

После этой осечки в активе Тотиносина две победы при пяти поражениях на турнире.

Следующим соперником грузинского спортсмена станет 11 маэгасира Запада – Тиёсёма. Сумоисты встречались между собой семь раз и пока минимальное преимущество на стороне Тотиносина (4:3).

Лидером текущего Нацу басё является озэки Тэрунофудзи, который выиграл все семь поединков на турнире.

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