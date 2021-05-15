"Химки" - "Сочи": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Победа "Локомотива" в Кубке России на минувшей неделе стала хорошей новостью сразу для нескольких клубов РПЛ. Дело в том, что "железнодорожники" гарантировали себе участие в Лиге Европы УЕФА следующего сезона, а пятое место в турнирной таблице также стало еврокубковым. На вакантное место претендуют сразу три команды – "Рубин", "Сочи" и ЦСКА.

Перед заключительным туром именно "Сочи" занимает пятую строчку и опережает идущий шестым ЦСКА на два пункта. При этом по личным встречам "барсы" имеют преимущество над "армейцами". В Москве команды расписали мировую (1:1), а в Сочи были сильнее хозяева – 2:1. Это значит, что в предстоящей игре против "Химок" сочинцев устроит и ничейный результат.

С другой стороны, в нынешнем сезоне сочинцы очень неубедительно смотрятся на выезде. Из 54 набранных очков только 18 были добыты в гостях. При этом "Сочи" имеет серию из четырех побед подряд и финиш чемпионата подопечные Владимира Федотова проводят на одном дыхании.

© photo: Sputnik / Anton Denisov Футбол. РПЛ. Матч "Химки" – "Краснодар"

Что касается "Химок", то в текущем розыгрыше премьер-лиги подмосковный клуб уже ни на что не претендует, находясь на экваторе турнирной таблицы. Но Игорь Черевченко сделал очень неплохую команду, которая в следующем сезоне, при сохранении и легком усилении состава, вполне может побороться за места в еврокубках.

"Химки", как и "Сочи" – домашняя команда. Из 44 набранных баллов, 28 добыты в родных стенах. Поэтому "Сочи", несмотря на запредельную мотивацию, придется постараться, чтобы зацепиться за очки.

Вполне естественно, что "барсы" идут фаворитами матча. На победу "Сочи" можно поставить с коэффициентом 1,61 (против 5,7 у "Химок"). Но от прогноза на исход встречи я воздержусь. В трех последних домашних матчах "Химки" не пропустили ни одного гола. Но играть на 0:0 "Сочи" не будет – велик риск пропустить шальной мяч. Поэтому, учитывая надежность обороны "красно-черных", предположу, что гости забьют один или два гола.

Ставка: "Сочи" забьет один или два гола за 1,62.