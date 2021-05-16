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Сборная Грузии по футболу. Футболисты Окриашвили и Квилитая

Нападающий сборной Грузии забил победный гол в финале Кубка Кипра

photo : Georgian Football Federation / FB
Спорт
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Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (190)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210516/251739002/Napadayuschiy-sbornoy-Gruzii-zabil-pobednyy-gol-v-finale-Kubka-Kipra.html

Кипрский клуб под руководством грузинского специалиста завоевал первый трофей за 13 последних сезонов

ТБИЛИСИ, 16 мая – Sputnik. Форвард сборной Грузии по футболу Георгий Квилитая стал автором победного гола в финале Кубка Кипра, в котором "Анортосис" обыграл "Олимпиакос" из Никосии.

Основное время матча закончилось вничью 1:1, а Квилитая сумел отличиться во втором экстра-тайме.

"Анортосис" в 11 раз стал обладателем Кубка Кипра. Последний раз клуб из Фамагусты выигрывал трофей 14 лет назад (в сезоне 2007/2008). Любопытно, что и тогда, как и сейчас, "Анортосис" возглавлял грузинский специалист Темур Кецбая.

Стоит также отметить, что в 2009 году "Анортосис", также под руководством Кецбая, в последний раз стал чемпионом страны. С тех пор клуб не выиграл ни одного титула. Приятно, что эту затянувшуюся серию смог прервать грузинский специалист.

Помимо Квилитая обладателями Кубка Кипра стали еще четыре игрока сборной Грузии: Георгий Лория, Торнике Окриашвили и Буба Даушвили. Все они вышли на матч в стартовом составе и, кроме Даушвили, который был заменен после перерыва, провели на поле все 120 минут.

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Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (190)
Теги:
Кипр, Темур Кецбая, Георгий Квилитая, футбол

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