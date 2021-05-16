Хвича Кварацхелия гарантированно сыграет в еврокубках на следующий сезон

Кварацхелия не смог помочь своим партнерам по команде в заключительном матче, так как не до конца восстановился после травмы

ТБИЛИСИ, 16 мая – Sputnik. Казанский "Рубин", за который выступает полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия, по итогам чемпионата России занял четвертое место и в следующем сезоне сыграет в Лиге конференций УЕФА.

В заключительном матче РПЛ "Рубин" на своем поле сыграл вничью 1:1 с волгоградским "Ротором". Оба мяча во встрече были забиты с пенальти, назначенные за игру рукой. Первым провинился Старфельт, и Фламарион на 79 минуте вывел волгоградский клуб вперед. "Рубин" сумел сравнять счет в уже компенсированное арбитром время. 11-метровый четко реализовал Деспотович.

"Рубину" хватало этого результата, чтобы пробиться в Лигу конференций УЕФА, так как в параллельных матчах "Сочи" не сумел обыграть "Химки" (0:0), а ЦСКА уступил "Динамо" в столичном дерби (2:3).

Кварацхелия не смог помочь своим партнерам по команде в заключительном матче, так как не до конца восстановился после травмы, полученной еще в середине апреля. За игрой грузинский полузащитник наблюдал с трибун.

Если в летнее трансферное окно Кварацхелия все же покинет "Рубин", то 32 минуты, проведенные в матче против "Урала", станут для полузащитника последними в составе казанского клуба. В последние несколько месяцев интерес к грузинскому футболисту проявляют ведущие клубы Европы: "Ювентус", "Аталанта", "Рома", "Севилья", "Боруссия", Лидс.

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В завершившемся сезоне РПЛ Кварацхелия провел за "Рубин" 23 матча, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач, включая заработанные пенальти.

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