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Матч между сборными Грузии и Казахстана по футболу в рамках Лиги наций УЕФА - Меребашвили радуется забитому голу

Полузащитник сборной Грузии по футболу попрощался с польской "Вислой"

© Sputnik / Alexander Imedashvili Alex Imedashvili
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (248)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210517/251742738/Poluzaschitnik-sbornoy-Gruzii-po-futbolu-poproschalsya-s-polskoy-Visloy.html

Последний матч за "Вислу" Меребашвили провел в минувшие выходные в заключительном туре чемпионата Польши

ТБИЛИСИ, 17 мая – Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Грузии по футболу Георгий Меребашвили покинул "Вислу" после пяти лет проведенных в польском клубе, об этом футболист написал в соцсетях.

Срок пятилетнего соглашения между "Вислой" и 34-летним Меребашвили закончился и грузинский футболист стал свободным агентом. О том, где продолжит карьеру полузащитник, пока неизвестно.

"Конец. Я не нахожу слов, чтобы описать сейчас свои чувства, но я всех благодарю за поддержку и любовь. Эти пять лет для меня значили многое и я их никогда не забуду. Еще раз большое спасибо и до свидания", – написал Меребашвили.

Последний матч за "Вислу" Меребашвили провел в минувшие выходные в заключительном туре чемпионата Польши. В игре против "Заглембе" (4:0) полузащитник вышел на замену и провел на поле 15 минут.

В общей сложности Меребашвили сыграл за "Вислу" в 137 матчах во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 25 результативных передач.

В составе сборной Грузии Меребашвили провел 32 матча, в которых забил два гола и отметился одной результативной передачей.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (248)

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