14:52 17 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1392
  • 100 RUB4.6170
  • USD3.4186
Поиск
Атакующий полузащитник сборной Грузии по футболу и австрийского Штурма Отар Китеишвили

Грузинский футболист установил личный рекорд в чемпионате Австрии

photo : Georgian Football Federation / FB
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (248)
50 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/16/250965825.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210517/251742911/Gruzinskiy-futbolist-ustanovil-lichnyy-rekord-v-chempionate-Avstrii.html

В матче XXXI тура австрийской бундеслиги Китеишвили отметился забитым голом и результативной передачей

ТБИЛИСИ, 17 мая – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили, выступающий в австрийском "Штурме", установил личный рекорд результативности.

Отборочный матч ЧМ-2022 Грузии-Испания, футболист Хвича Кварацхелия
photo: Georgian Football Federation / FB
Хвича Кварацхелия гарантированно сыграет в еврокубках на следующий сезон

В матче XXXI тура австрийской бундеслиги "Штурм" обыграл "Рапид" со счетом 4:1, а Китеишвили отметился забитым голом и результативной передачей.

Для Китеишвили этот гол стал седьмым в 25 матчах текущего розыгрыша бундеслиги, что является личным рекордом грузинского футболиста. В прошлом сезоне Китеишвили забил шесть голов в 31 встрече, а в позапрошлом, в таком же количестве матчей – четыре.

Китеишвили выступает за "Штурм" с 2018 года, куда он перешел из тбилисского "Динамо". За это время опорный полузащитник провел за клуб 95 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 16 результативных передач.

В составе сборной Грузии по футболу на счету Китеишвили 21 матч.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (248)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мисс Перу Яник Масета Дель Кастильо во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
Самые необычные и оригинальные национальные костюмы конкурса "Мисс Вселенная" - фото
Уникальный пневмоход собрал изобретатель из России
Изобретатель из России собрал уникальный пневмоход – видео
Спид в Грузии
СПИД в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться