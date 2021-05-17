Грузинский футболист установил личный рекорд в чемпионате Австрии

ТБИЛИСИ, 17 мая – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили, выступающий в австрийском "Штурме", установил личный рекорд результативности.

В матче XXXI тура австрийской бундеслиги "Штурм" обыграл "Рапид" со счетом 4:1, а Китеишвили отметился забитым голом и результативной передачей.

Для Китеишвили этот гол стал седьмым в 25 матчах текущего розыгрыша бундеслиги, что является личным рекордом грузинского футболиста. В прошлом сезоне Китеишвили забил шесть голов в 31 встрече, а в позапрошлом, в таком же количестве матчей – четыре.

Китеишвили выступает за "Штурм" с 2018 года, куда он перешел из тбилисского "Динамо". За это время опорный полузащитник провел за клуб 95 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 16 результативных передач.

В составе сборной Грузии по футболу на счету Китеишвили 21 матч.

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