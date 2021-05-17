Грузинский сумоист на грани отрицательного баланса на турнире в Токио

ТБИЛИСИ, 17 мая – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) потерпел седьмое поражение на летнем Кубке Императора – Нацу басё, проходящем в эти дни в Токио.
Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасиры Востока, не выдержал теснения четвертого маэгасиры Запада – Мёгирю и оказался за пределами дохё.
Для Горгадзе это поражение стало седьмым на турнире (при двух победах) и в случае поражения в еще одной схватке Тотиносин завершит Нацу басё с отрицательным балансом, что повлечет за собой понижение в рейтинге.
Десятый поединок на турнире Тотиносин проведет против 13 маэгасира Запада – Дайамами. Между собой соперники ни разу не встречались.
Единоличным лидером нынешнего Нацу басё является озэки Тэрунофудзи, одержавший победы во всех девяти схватках.
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