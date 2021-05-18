Грузинский баскетболист стал самым результативным в матче против "Зенита"

Форвард ЦСКА провел на паркете 31 минуту и 36 секунд и набрал за это время 17 очков, а также семь подборов и одну результативную передачу

ТБИЛИСИ, 18 мая – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард ЦСКА Торнике Шенгелия стал самым результативным игроком "армейцев" в первом полуфинале Единой Лиги ВТБ против "Зенита" (78:73).

Шенгелия провел на паркете 31 минуту и 36 секунд и набрал за это время 17 очков. Также на счету грузинского баскетболиста семь подборов и одна результативная передача.

Еще три игрока ЦСКА смогли набрать 10 и больше очков: Йоханнес Фойгтманн (13), Дэниел Хэккетт (11) и Дарран Хиллиард (10).

ЦСКА повел 1:0 в серии до двух побед. Вторая игра полуфинала состоится 19 мая и вновь пройдет на паркете "Зенита".

Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из испанской "Басконии". Срок соглашения между 29-летним баскетболистом и "армейцами" рассчитан на три года.

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