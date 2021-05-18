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"Зенит" - ЦСКА: прогноз на матч плей-офф Единой Лиги ВТБ

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https://sputnik-georgia.ru/sport/20210518/251763456/Zenit---TsSKA-prognoz-na-match-pley-off-Edinoy-Ligi-VTB.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на матч Единой Лиги ВТБ по баскетболу между клубами "Зенит" и ЦСКА

В Единой Лиге ВТБ настала пора полуфиналов. В первом матче между "Зенитом" и ЦСКА, который прошел в Санкт-Петербурге, сильнее оказались гости. "Армейцы" победили со счетом 78:73. До финала осталось сделать один шаг. Но сказать легче, чем сделать. Вторая игра также состоится на паркете "Зенита".

В четвертьфинале турнира "Зенит" уверенно разобрался с "Пармой", победив в первой игре 86:66, а во второй 98:62. Как мы видим, в обоих матчах преимущество подопечных Паскуаля было подавляющим, а соперник не смог набрать больше 66 очков. С ЦСКА такой номер не прошел. "Зенит" пропустил больше, чем средний показатель клуба в Евролиге (74,9 очка за матч), а защита у петербуржцев была одной из лучших на турнире.

Игрок ЦСКА Торнике Шенгелия в матче Зенит - ЦСКА
© photo: Sputnik / Александр Гальперин
Игрок ЦСКА Торнике Шенгелия в матче "Зенит" - ЦСКА

И все же защита "Зенита" сыграла лучше, чем у "Нижнего Новгорода". В двух победных матчах "армейцы" забросили им 84 и 79 очков, сыграв в привычной для себя манере. При этом необходимо отметить, что второй матч серии ЦСКА "Нижнему Новгороду" уступил (72:76), в какой-то степени потеряв концентрацию. Мне кажется, нечто подобное может произойти и в этом противостоянии.

Понятно, что ЦСКА является фаворитом в борьбе за победу в Единой Лиге ВТБ, но не во втором матче против "Зенита", который вновь будет играть на своем паркете. Победа хозяев оценивается коэффициентом 1,62 (против 2,23 у ЦСКА). Думаю, залогом успеха "Зенита" станет надежная игра в обороне и "армейцы" вряд ли сумеют набрать больше 77.5 очков.

Ставка: ЦСКА наберет меньше 77.5 очка за 1,74.

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Теги:
Клуб "Зенит", ЦСКА, баскетбол

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