Назван состав сборной Грузии по футболу на товарищеские матчи в июне

Оба товарищеских матча сборная Грузии проведет на выезде - 2 июня в городе Плоешти против Румынии, а 6 июня в Энсхеде против Нидерландов

ТБИЛИСИ, 18 мая – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль определился с составом команды на товарищеские матчи против Румынии и Нидерландов, которые состоятся в июне, говорится в сообщении ФФГ.

Оба товарищеских матча сборная Грузии проведет на выезде. 2 июня в городе Плоешти против Румынии, а 6 июня в Энсхеде против Нидерландов.

В расширенный список Саньоля вошли 26 футболистов. Подготовка национальной команды к тест-матчам начнется 24 мая в Тбилиси и продлится до 31 мая.

К сожалению, из-за травмы, оба матча пропустит капитан сборной Грузии – Джаба Канкава. Стоит также отметить появление в национальной команде дебютанта – Серго Кухианидзе. Нападающий "Самгурали" в текущем розыгрыше Национальной лиги чемпионата Грузии забил пять голов и обратил на себя внимание тренерского штаба сборной Грузии.

Состав сборной Грузии на тест-матчи против Румынии и Нидерландов:

вратари:

Георгий Лория ("Анортосис", Кипр), Лазарь Купатадзе ("Динамо", Батуми), Георгий Мамардашвили ("Локомотив", Тбилиси).

защитники:

Гурам Кашия ("Локомотив", Тбилиси), Отар Какабадзе ("Тенерифе", Испания), Лаша Двали ("Ференцварош", Венгрия), Давид Хочолава ("Шахтер", Украина), Гурам Гиорбелидзе ("Вольфсбергер", Австрия), Саба Кверквелия ("Ротор", Волгоград), Григол Чабрадзе и Ираклий Азаров (оба "Динамо", Батуми).

полузащитники:

Ника Квеквескири ("Лех", Польша), Георгий Абурджания ("Картахена", Испания), Саба Лобжанидзе ("Анкарагюджу", Турция), Джаба Джигаури ("Динамо", Батуми), Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Хвича Кварацхелия ("Рубин", Казань), Вако Гвилия ("Легия", Польша), Зурико Давиташвили ("Ротор", Волгоград), Муртаз Даушвили ("Анортосис", Кипр), Вако Казаишвили ("Ульсан", Южная Корея), Леван Шенгелия ("Коньяспор", Турция).

нападающие:

Торнике Окриашвили ("Анортосис", Кипр), Георгий Микаутадзе ("Серен", Бельгия), Серго Кухианидзе ("Самгурали", Грузия), Буду Зивзивадзе ("Фехервар", Венгрия).

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