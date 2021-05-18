00:12 19 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1325
  • 100 RUB4.5918
  • USD3.3979
Поиск
Сборная Грузии по футболу во время матча с командой Дании

Назван состав сборной Грузии по футболу на товарищеские матчи в июне

© Sputnik / STRINGER
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Сборная Грузии по футболу (217)
7 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210518/251764107/Nazvan-sostav-sbornoy-Gruzii-po-futbolu-na-tovarischeskie-matchi-v-iyune.html

Оба товарищеских матча сборная Грузии проведет на выезде - 2 июня в городе Плоешти против Румынии, а 6 июня в Энсхеде против Нидерландов

ТБИЛИСИ, 18 мая – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль определился с составом команды на товарищеские матчи против Румынии и Нидерландов, которые состоятся в июне, говорится в сообщении ФФГ.

Оба товарищеских матча сборная Грузии проведет на выезде. 2 июня в городе Плоешти против Румынии, а 6 июня в Энсхеде против Нидерландов.

Футбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле
photo : Georgian Football Federation / FB
Домашние отборочные матчи ЧМ-2022 сборная Грузии по футболу проведет в Батуми

В расширенный список Саньоля вошли 26 футболистов. Подготовка национальной команды к тест-матчам начнется 24 мая в Тбилиси и продлится до 31 мая.

К сожалению, из-за травмы, оба матча пропустит капитан сборной Грузии – Джаба Канкава. Стоит также отметить появление в национальной команде дебютанта – Серго Кухианидзе. Нападающий "Самгурали" в текущем розыгрыше Национальной лиги чемпионата Грузии забил пять голов и обратил на себя внимание тренерского штаба сборной Грузии.

Состав сборной Грузии на тест-матчи против Румынии и Нидерландов:

вратари:

Георгий Лория ("Анортосис", Кипр), Лазарь Купатадзе ("Динамо", Батуми), Георгий Мамардашвили ("Локомотив", Тбилиси).

защитники:

Гурам Кашия ("Локомотив", Тбилиси), Отар Какабадзе ("Тенерифе", Испания), Лаша Двали ("Ференцварош", Венгрия), Давид Хочолава ("Шахтер", Украина), Гурам Гиорбелидзе ("Вольфсбергер", Австрия), Саба Кверквелия ("Ротор", Волгоград), Григол Чабрадзе и Ираклий Азаров (оба "Динамо", Батуми).

полузащитники:

Ника Квеквескири ("Лех", Польша), Георгий Абурджания ("Картахена", Испания), Саба Лобжанидзе ("Анкарагюджу", Турция), Джаба Джигаури ("Динамо", Батуми), Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Хвича Кварацхелия ("Рубин", Казань), Вако Гвилия ("Легия", Польша), Зурико Давиташвили ("Ротор", Волгоград), Муртаз Даушвили ("Анортосис", Кипр), Вако Казаишвили ("Ульсан", Южная Корея), Леван Шенгелия ("Коньяспор", Турция).

нападающие:

Торнике Окриашвили ("Анортосис", Кипр), Георгий Микаутадзе ("Серен", Бельгия), Серго Кухианидзе ("Самгурали", Грузия), Буду Зивзивадзе ("Фехервар", Венгрия).

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Сборная Грузии по футболу (217)
Теги:
Сборная Грузии по футболу, футбол

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Ситуация в Дманиси 17 мая 2021 года. Беспорядки среди местного населения
Конфликт в Дманиси: последствия беспорядков - фото
Момент ракетного удара по сектору Газа попал на видео
Момент ракетного удара по сектору Газа попал на видео
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться