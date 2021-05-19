Футболиста сборной Грузии приглашают клубы из нескольких стран

Как отмечает издание, у спортсмена есть порядка 6-7 предложений из России, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Турции и Кипра

ТБИЛИСИ, 19 мая – Sputnik. Полузащитника сборной Грузии Торнике Окриашвили приглашают клубы из нескольких стран. Об этом спортсмен сказал кипрскому изданию goal.philnews.com.

"Я уже говорил с президентом "Анортосиса" о моем будущем. У меня есть несколько предложений, но не хочу их озвучивать до подписания контракта. Думаю, в "Анортосисе" я не останусь и на Кипре тоже. Но я буду скучать по всему, что у меня здесь было", – написал Окриашвили.

Как отмечает издание, у Окриашвили есть порядка 6-7 предложений из России, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Турции и Кипра. Ожидается, что окончательное решение грузинский полузащитник примет в конце мая.

Окриашвили выступает за "Анортосис" с лета 2019 года, куда он перешел из "Краснодара". В составе клуба из Фамагусты атакующий полузащитник провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал две результативные передачи.

Помимо "Анортосиса" и "Краснодара" Окриашвили выступал за "Эскишехирспор" (Турция), "Генк" (Бельгия), "Шахтер" (Украина) и "Черноморец" (Украина).

В составе сборной Грузии на счету Окриашвили 45 матчей и 12 забитых голов.