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Грузинский теннист Николоз Басилашвили принимает участие в матче Кубка Дэвиса

Николоз Басилашвили не примет участие в матчах Кубка Дэвиса

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Спорт
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Sputnik Грузия
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В турнире, который пройдет на Кипре в июне, примет участие семь команд: Кипр, Грузия, Исландия, Люксембург, Мальта, Монако, Ирландия

ТБИЛИСИ, 19 мая – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (31 номер в рейтинге АТР) не сможет помочь своей национальной команде в матчах Кубка Дэвиса.

Теннисист Николоз Басилашвили
© AFP / CHRISTOF STACHE
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Состав сборной Грузии уже опубликован на официальном сайте турнира, и в нем нет фамилии сильнейшего теннисиста страны.

Также в матчах Кубка Дэвиса не примет участия Георгий Цивадзе. Таким образом, на Кипре сборную Грузии представят: Александр Метревели, Александр Бакши, Саба Пурцеладзе и Зура Ткемаладзе. Капитан команды – Давид Квернадзе.

В турнире, который пройдет на Кипре с 16 по 19 июня, изначально должны были принять участие восемь сборных, но после отказа Лихтенштейна осталось семь команд: Кипр, Грузия, Исландия, Люксембург, Мальта, Монако, Ирландия.

Команды будут разбиты на две группы – в одной четыре сборные, а в другой – три. Победитель каждой группы выходит в плей-офф за право сыграть во второй Мировой Группе. Еще один участник плей-офф определится в очном противостоянии между сборными, занявшими вторые места в своих группах.

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Теги:
теннис, Грузия, Николоз Басилашвили

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