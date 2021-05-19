Грузинский шахматист стал победителем престижного международного турнира

ТБИЛИСИ, 19 мая – Sputnik. Грузинский шахматист Леван Панцулая стал победителем международного онлайн-турнира Titled Tuesday Blitz.
Из 11 возможных баллов Панцулая набрал 9,5.
Такое же количество набранных очков было еще у четверых шахматистов, но Панцулая опередил их по дополнительным показателям.
В девятом туре Панцулая обыграл лидера мирового рейтинга по быстрым шахматам – американца Хикару Накамуру.
Панцулая стал третьим грузинским шахматистом, выигравшим Titled Tuesday Blitz. До него это удалось сделать Баадуру Джобава и Гиге Купарадзе.
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