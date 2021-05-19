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Грузинский шахматист стал победителем престижного международного турнира

© CC0 / Pixabay / Skitterphoto
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210519/251770730/Gruzinskiy-shakhmatist-stal-pobeditelem-prestizhnogo-mezhdunarodnogo-turnira.html

Спортсмен из Грузии обыграл лидера мирового рейтинга по быстрым шахматам – американца Хикару Накамуру

ТБИЛИСИ, 19 мая – Sputnik. Грузинский шахматист Леван Панцулая стал победителем международного онлайн-турнира Titled Tuesday Blitz.

Из 11 возможных баллов Панцулая набрал 9,5. 

Грузинская шахматистка Нино Бациашвили и Хоу Ифань из Китая
courtesy by Chess.com / John Saunders
Нино Бациашвили стала чемпионкой Грузии по шахматам

Такое же количество набранных очков было еще у четверых шахматистов, но Панцулая опередил их по дополнительным показателям.

В девятом туре Панцулая обыграл лидера мирового рейтинга по быстрым шахматам – американца Хикару Накамуру.

Панцулая стал третьим грузинским шахматистом, выигравшим Titled Tuesday Blitz. До него это удалось сделать Баадуру Джобава и Гиге Купарадзе.

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