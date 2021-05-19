Грузинский шахматист стал победителем престижного международного турнира

Спортсмен из Грузии обыграл лидера мирового рейтинга по быстрым шахматам – американца Хикару Накамуру

ТБИЛИСИ, 19 мая – Sputnik. Грузинский шахматист Леван Панцулая стал победителем международного онлайн-турнира Titled Tuesday Blitz.

Из 11 возможных баллов Панцулая набрал 9,5.

Такое же количество набранных очков было еще у четверых шахматистов, но Панцулая опередил их по дополнительным показателям.

В девятом туре Панцулая обыграл лидера мирового рейтинга по быстрым шахматам – американца Хикару Накамуру.

Панцулая стал третьим грузинским шахматистом, выигравшим Titled Tuesday Blitz. До него это удалось сделать Баадуру Джобава и Гиге Купарадзе.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале