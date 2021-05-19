Вилли Саньоль: решение Кварацхелия будет важным для его карьеры

ТБИЛИСИ, 19 мая – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль провел пресс-конференцию перед началом подготовки национальной команды к товарищеским матчам против Румынии (2 июня) и Нидерландов (6 июня). Во время беседы с журналистами швейцарский специалист затронул тему Хвичи Кварацхелия.

"У Кварацхелия был интересный, но сложный сезон. Из-за травмы ему пришлось пропустить несколько матчей национального чемпионата. Но сейчас с ним все в порядке, и к предстоящим тест-матчам он будет готовиться с полной нагрузкой", - сказал Саньоль.

Прокомментировал тренер и возможный переход Кварацхелия из казанского "Рубина" в один из клубов Европы.

"Его решение будет важным для дальнейшей карьеры. Я думаю, он должен перейти в такой клуб, где ему будут доверять и у него будет возможность для развития. Не будем забывать, что Хвиче всего 20 лет и ему необходим прогресс. Я желаю ему всего самого лучшего, и пусть он проводит на поле как можно больше времени, вне зависимости от того, где будет играть. Он очень талантливый футболист, и у него есть все, чтобы играть на самом высоком уровне", – отметил главный тренер сборной Грузии.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze Футболист Хвича Кварацхелия

В нынешнем сезоне Кварацхелия стал одним из лидеров "Рубина". В составе казанского клуба атакующий полузащитник провел 23 матча в РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач, включая заработанные пенальти. К сожалению, Кварацхелия не смог доиграть сезон до конца, так как в середине апреля получил повреждение задней поверхности бедра в матче XXVI тура против "Урала" (1:0).

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что в летнее трансферное окно Кварацхелия покинет "Рубин". Интерес к молодому футболисту проявляют такие клубы Европы, как: "Ювентус", "Аталанта", "Рома", "Севилья", "Боруссия" (Дортмунд), "Лидс".

Что касается сборной Грузии, то подготовку к тест-матчам против Румынии и Нидерландов команда начнет 24 мая в Тбилиси, где пробудет до конца месяца. Оба товарищеских матча сборная Грузии проведет на выезде – 2 июня в городе Плоешти наша команда сыграет с Румынией, а 6 числа, в Энсхеде, против Нидерландов.