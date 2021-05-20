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Игрок Реала Уолтер Тавареш (слева) и игрок ЦСКА Торнике Шенгелия в матче 11-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2020/2021

Грузинский баскетболист стал одним из героев матча "Зенит" - ЦСКА

© photo: Sputnik / Tatyana Makeeva
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (253)
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Sputnik Грузия
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В общей сложности Шенгелия провел на паркете почти 45 минут и за это время набрал 27 очков при шести подборах и одной результативной передаче

ТБИЛИСИ, 20 мая – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия, выступающий за московский ЦСКА, стал одним из героев второго матча полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ против "Зенита".

На последних секундах основного времени матча Шенгелия своим трехочковым броском сумел перевести игру в овертайм (75:75). Правда, ЦСКА это не помогло. Для выявления победителя понадобилось провести два овертайма, в которых сильнее оказался "Зенит" (107:104).

В общей сложности Шенгелия провел на паркете почти 45 минут и за это время набрал 27 очков при шести подборах и одной результативной передаче. По количеству набранных очков грузинский форвард уступил только своему партнеру по ЦСКА – Уиллу Клайберну (28).

Благодаря домашнему успеху "Зенит" сравнял счет в полуфинальной серии (1:1) до трех побед. Следующие два матча плей-офф пройдут на паркете ЦСКА.

Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из испанской "Басконии". Срок соглашения между 29-летним баскетболистом и "армейцами" рассчитан на три года.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (253)
Теги:
Торнике Шенгелия

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