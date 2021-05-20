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Грузинский борец Теймураз Ванишвили

Грузинский борец Теймураз Ванишвили стал чемпионом Европы

photo: GeoWrestling / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (253)
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Sputnik Грузия
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В общекомандном медальном зачете молодежная сборная Грузии набрала 103 очка и заняла четвертое место

ТБИЛИСИ, 20 мая – Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Теймураз Ванишвили завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате Европы (U-23) в Скопье (Северная Македония).

Владимир Хинчегашвили
photo: GeoWrestling / FB
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В финале соревнований в весовой категории до 61 кг Ванишвили победил представителя Армении Размика Папикяна со счетом 6:1.

Для сборной Грузии эта медаль стал третьей на континентальном первенстве. Ранее на третью ступень пьедестала почета поднялись Владимир Гакрелидзе (-74 кг) и Рамаз Турманидзе (-57 кг).

В общекомандном медальном зачете молодежная сборная Грузии набрала 103 очка и заняла четвертое место, пропустив вперед команды России (196), Турции (150) и Азербайджана (140).

С 21 мая, там же в Скопье, стартует молодежный чемпионат Европы среди борцов греко-римского стиля. На турнире сборная Грузии будет представлена 10 спортсменами.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (253)

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