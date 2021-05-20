Чемпионат Грузии по скачкам пройдет в Тбилиси

В соревнованиях принимают участие наездники из конных клубов Тбилиси, Зугдиди, Поти, Батуми, Качрети и Ахалубани

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Чемпионат Грузии по скачкам с препятствиями пройдет 22-23 мая на ипподроме близ озера Лиси в Тбилиси, сообщают организаторы мероприятия в Facebook.

В спортивном соревнованиях принимают участие наездники из конных клубов Тбилиси, Зугдиди, Поти, Батуми, Качрети и Ахалубани. Начало в 16:00.

Конкурс проводится при поддержке министерства культуры, спорта и по делам молодежи Грузии. Посещение свободное.

История верховой езды в Грузии

Коневодство и верховая езда были развиты в Грузии с незапамятных времен. У "Доги" (в переводе с грузинского – скачки) интересная история. Забеги в высокогорных краях Грузии – в Хевсурети, Тушети, Пшави, Мтиулети, а также в Самегрело и Абхазии проводились в память о покойном, во время церковных и народных праздников.

photo: Bakhmaro / FB Традиционный Кубок Бахмаро по скачкам

По традиции в "Доги" участвовало нечетное количество лошадей – от 5 до 35. При том о лошадях особенно заботились, гриву заплетали в косы и украшали цветными нитями. Но седло было лишь у одной – той, которую благословляли на имя усопшего. Победители скачек получали награду в виде оружия, скота, одежды и так далее.

Сегодня "Доги" проводится во время местных праздников в высокогорных районах Грузии.

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