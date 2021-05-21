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Нападающий сборной Грузии по футболу Георгий Квилитая

Грузинский нападающий может продолжить карьеру в одном из ведущих клубов Кипра

photo: Anorthosis Famagusta / FB
Спорт
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Грузинские спортсмены на международной арене (254)
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Права на 27-летнего Квилитая принадлежат бельгийскому "Генту", но последний сезон форвард провел в кипрском "Анортосисе" на правах аренды

ТБИЛИСИ, 21 мая – Sputnik. Нападающий сборной Грузии по футболу Георгий Квилитая может продолжить карьеру в одном из ведущих клубов Кипра, сообщает издание balla.com.cy.

Игрок грузинской сборной по футболу Георгий Квилитая
© Sputnik / Alex Shlamov
Нападающий сборной Грузии забил победный гол в финале Кубка Кипра

"Один из ведущих клубов Кипра уже направил предложение по Квилитая бельгийскому "Генту". Речь идет о достаточно серьезной сумме, от которой бельгийцам будет сложно отказаться. Примет ли поступившее предложение "Гент" или нет – скоро станет ясно. Однако сам Квилитая обещал главному тренеру "Анортосиса" Темуру Кецбая, что если он будет играть на Кипре, то только за "Анортосис", – говорится в сообщении издания.

Издание не уточняет о каком клубе идет речь, но по количеству титулов в национальном чемпионате "Анортосис", у которого 13 побед, опережают только "Омония" (21 титул) и АПОЭЛ (28).

Права на 27-летнего Квилитая принадлежат "Генту", но последний сезон форвард провел в кипрском "Анортосисе" на правах аренды. За клуб из Фамагусты нападающий сыграл в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал две результативные передачи.

Стоит также отметить, что в минувшие выходные Квилитая забил победный гол в финале Кубка Кипра, в котором "Анортосис" обыграл "Олимпиакос" со счетом 2:1.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (254)

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