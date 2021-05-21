ЦСКА – "Зенит": прогноз на матч плей-офф Единой Лиги ВТБ

Счет в полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ между ЦСКА и "Зенитом" равный – 1:1. Оба матча прошли в Санкт-Петербурге, и оба с преимуществом "армейцев". В первой игре ЦСКА победил 78:73, а во второй уступил только после двух овертаймов – 104:107.

Даже несмотря на поражение, во втором матче подопечные Итудиса смотрелись лучше. "Армейцев" подвела – а) излишняя расслабленность, ведь в середине четвертой четверти они выигрывали у соперника +6 очков, и б) отличная игра Кевина Пангоса, который был самой заметной фигурой в составе "Зенита".

© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin Баскетбол. Евролига. Матч "Зенит" - ЦСКА

Третий матч серии пройдет уже в Москве, и это делает хозяев безусловными фаворитами противостояния. На победу ЦСКА можно поставить с коэффициентом 1,41 (против 2,75 у "Зенита"). Мне кажется, что Итудис проведет глубокий анализ, особенно второй игры, и сделает соответствующие выводы.

"Зенит" очень вязко и надежно играет в защите. Недаром в Евролиге команда Паскуаля заняла второе место по этому показателю. В среднем "Зенит" пропускал 74,9 очка за игру. Лучше статистика только у "Барселоны" (72,6 очка за игру). Поэтому делать прогноз на "тотал" в предстоящей игре я не стану.

Мне больше по душе ставка, что на родном паркете, при поддержке болельщиков, ЦСКА победит с разницей, как минимум, в пять очков. Шенгелия и Клайберн сейчас находятся в отличной форме, поэтому эта ставка вполне может сыграть.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-4.5) за 1,7