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Национальный Олимпийский комитет Грузии

Драма в Барнауле – грузинской спортсменке не хватило сотых секунды до Олимпиады

© photo: Sputnik / Natia Tsirekidze
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (255)
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https://sputnik-georgia.ru/sport/20210521/251795536/Drama-v-Barnaule--gruzinskoy-sportsmenke-ne-khvatilo-sotykh-sekundy-do-Olimpiady.html

На данный момент спортсмены сборной Грузии завоевали тринадцать лицензий на Олимпийские игры в Токио

ТБИЛИСИ, 21 мая – Sputnik. Грузинской каноистке Мариам Кердикашвили не хватило 0.18 (!) секунды, чтобы получить лицензию на Олимпийские игры в Токио, которая разыгрывалась на этапе Кубка мира в Барнауле.

В финале соревнований в классе С1 200 Кердикашвили заняла второе место с результатом 50.184 секунды. Победительницей стала Ванесса Тот из Хорватии, которая преодолела дистанцию за 50.006 секунды. Разница всего 0.178 секунды, но она лишила Кердикашвили путевки на ОИ. Туда поедет хорватская спортсменка.

Стоит отметить, что еще за 10 метров до финиша грузинка опережала соперницу. Но для победы Кердикашвили не хватило буквально одного гребка веслом.

Владимир Хинчегашвили
photo: GeoWrestling / FB
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На данный момент спортсмены сборной Грузии завоевали 13 лицензий на Олимпиаду в Токио:

  • Нино Салуквадзе (стрельба из пистолета)
  • Сахил Алахвердов (бокс, -52 кг)
  • Георгий Муджаридзе (легкая атлетика, толкание ядра)
  • Лаша Гелелаури (легкая атлетика, тройной прыжок)
  • Сандро Базадзе (фехтование)
  • Гогита Аркания (карате, -84 кг)
  • Рамаз Зоидзе (-67 кг), Лаша Гобадзе (-87 кг), Георгий Мелия (-97 кг), Якоб Каджая (-130 кг) (все греко-римская борьба)
  • Автандил Кенчадзе (-74 кг), Элизбар Одикадзе (-97 кг), Гено Петриашвили (-125 кг) (все вольная борьба)

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (2016) сборная Грузии была представлена 40 атлетами в 11 видах спорта.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (255)
Теги:
Олимпийские игры, Грузия

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