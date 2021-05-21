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Футболист Хвича Кварацхелия

Бывший наставник московского "Спартака" - Кварацхелия провел фантастический сезон

© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV
Спорт
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Темы:
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В прошедшем сезоне Кварацхелия провел за "Рубин" 23 матча в РПЛ, в которых забил четыре гола и сделал восемь результативных передач

ТБИЛИСИ, 21 мая – Sputnik. Бывший главный тренер московского "Спартака", тульского "Арсенала" и "Енисея" Дмитрий Аленичев считает, что полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия провел фантастический сезон в "Рубине".

"Конечно, впечатлил лидер "Рубина" - Хвича Кварацхелия. Он провел фантастический сезон. Это пример того, что не всегда большие бюджеты клубов играют большую роль – все-таки играют футболисты", - заявил Аленичев изданию Tatar-Inform.

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При этом бывший полузащитник отметил, что "Рубин" совершил чудо, финишировав в зоне еврокубков. По словам Аленичева, это, в первую очередь, заслуга тренерского штаба во главе с Леонидом Слуцким.

По итогам чемпионата России сезона 2020/2021 казанский "Рубин" занял четвертое место в турнирной таблице и представит Россию в новом турнире под эгидой УЕФА – Лиге конференций.

В прошедшем сезоне Кварацхелия провел за "Рубин" 23 матча в РПЛ, в которых забил четыре гола и сделал восемь результативных передач, включая заработанные пенальти. Грузинский полузащитник неоднократно признавался лучшим игроком матча, попадал в символические сборные по итогам тура и несколько раз выбирался болельщиками лучшим игроком "Рубина" по итогам месяца.

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Темы:
Грузинские футболисты в России (154)
Теги:
Хвича Кварацхелия, клуб "Рубин", Чемпионат России по футболу, футбол

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