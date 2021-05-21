Вынужденная замена произошла в сборной Грузии по футболу

Казаишвили не сможет присоединиться к своим партнерам по сборной из-за ограничений на передвижение, вызванной ковид-ситуацией в Южной Корее

ТБИЛИСИ, 21 мая – Sputnik. В составе сборной Грузии по футболу, которая с 24 мая начнет подготовку к двум товарищеским матчам, произошла вынужденная замена, сообщает Федерация футбола Грузии..

Вместо полузащитника южнокорейского "Ульсана" Вако Казаишвили в национальную команду вызван Георгий Беридзе из венгерского "Уйпешта", выступающий на аналогичной позиции.

Казаишвили не сможет присоединиться к своим партнерам по сборной из-за ограничений на передвижение, вызванной ковид-ситуацией в Южной Корее.

Что касается Беридзе, то на счету полузащитника четыре матча в составе сборной Грузии. Два из них он провел уже при новом главном тренере команды – Вилли Саньоле. В отборочных матчах ЧМ-2022 против Швеции (0:1) и Испании (1:2) Беридзе выходил на замену.

Оба предстоящих товарищеских матча сборная Грузии проведет на выезде. 2 июня наша команда сыграет против Румынии в городе Плоешти, а 6 числа против Нидерландов в Энсхеде.

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