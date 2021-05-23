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Нана Дзагнидзе (Грузия) во время шахматного турнира претенденток в Казани

Грузинская шахматистка стартовала с ничьей на Гран-при ФИДЕ

photo : World Chess Federation / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (256)
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Две шахматистки, ставшие лучшими по итогам Гран-при, сыграют в турнире претендентов за право сразиться с действующей чемпионкой мира

ТБИЛИСИ, 23 мая – Sputnik. Грузинская шахматистка Нана Дзагнидзе сыграла вничью в первой партии, на четвертом этапе Гран-при ФИДЕ, стартовавшем в Гибралтаре.

Дзагнидзе играла белыми фигурами и на 30 ходу партии согласилась на ничью с россиянкой Екатериной Лагно.

Данный этап является заключительным этапом Гран-при ФИДЕ. На первом этапе, который прошел в Сколково, победу одержала Хампи Конеру (Индия), на втором (Монако) – россиянка Александра Костенюк, а на третьем (Лозанна) – Дзагнидзе.

Шахматы
photo: Pixabay / Skitterphoto
Грузинский шахматист стал победителем престижного международного турнира

Перед началом четвертого этапа в общем зачете Гран-при лидирует Александра Горячкина из России (398 очков), второй идет Конеру (293), а замыкает тройку лидеров Костенюк (193).

Две шахматистки, ставшие лучшими по итогам Гран-при, сыграют в турнире претендентов за право сразиться с действующей чемпионкой мира – Цзюй Вэньцзюнь из Китая.

Во второй день турнира Дзагнидзе сыграет черными фигурами против Аны Музычук из Украины.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (256)
Теги:
Нана Дзагнидзе, ФИДЕ, шахматы, Грузия

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