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Грузинский сумоист Леван Горгодзе (Тотиносин)

Грузинский сумоист завершил Нацу басё с отрицательным балансом

© photo: AFP 2020 / BRENDAN SMIALOWSKI
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (257)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210523/251808680/Gruzinskiy-sumoist-zavershil-Natsu-bas-s-otritsatelnym-balansom.html

Отрицательный баланс Горгадзе означает, что в обновленном рейтинге сильнейших сумоистов мира он значительно ухудшит свои позиции

ТБИЛИСИ, 23 мая – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) завершил Нацу басё с отрицательным балансом. На счету грузинского спортсмена пять побед при 10 поражениях.

В заключительный день турнира Тотиносин уступил 15 маэгасире Востока – Кайсэйу силовым теснением.

Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин)
© AFP / JIJI PRESS
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Нынешнее Нацу басё Тотиносин начал в ранге седьмого маэгасиры Востока. Отрицательный баланс Горгадзе означает, что в обновленном рейтинге сильнейших сумоистов мира, который будет опубликован 21 июня, Тотиносин значительно ухудшит свои позиции.

Победителем Кубка Императора стал озэки Тэрунофудзи, который в дополнительном суперфинале взял верх над озэки Такакэйсё и в четвертый раз в карьере завоевал трофей.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (257)
Теги:
Леван Горгадзе, сумо, Япония, Грузия

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