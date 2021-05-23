Грузинский сумоист завершил Нацу басё с отрицательным балансом

Отрицательный баланс Горгадзе означает, что в обновленном рейтинге сильнейших сумоистов мира он значительно ухудшит свои позиции

ТБИЛИСИ, 23 мая – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) завершил Нацу басё с отрицательным балансом. На счету грузинского спортсмена пять побед при 10 поражениях.

В заключительный день турнира Тотиносин уступил 15 маэгасире Востока – Кайсэйу силовым теснением.

Нынешнее Нацу басё Тотиносин начал в ранге седьмого маэгасиры Востока. Отрицательный баланс Горгадзе означает, что в обновленном рейтинге сильнейших сумоистов мира, который будет опубликован 21 июня, Тотиносин значительно ухудшит свои позиции.

Победителем Кубка Императора стал озэки Тэрунофудзи, который в дополнительном суперфинале взял верх над озэки Такакэйсё и в четвертый раз в карьере завоевал трофей.

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