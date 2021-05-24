У грузинского теннисиста поменялся соперник на турнире в Белграде

При удачном стечении обстоятельств велика вероятность того, что в полуфинале Басилашвили встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем

ТБИЛИСИ, 24 мая – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (31 номер в рейтинге АТР) в 1/8 финала турнира из серии АТР-250 в Белграде сыграет с победителем пары Андрей Мартин (Словакия, 118) – Кристофер О'Коннел (Австралия, 128).

Изначально Басилашвили должен был играть с Ласло Дьере (53), но из-за травмы сербский теннисист снялся с турнира.

На Belgrade Open Басилашвили посеян под третьим номером и, безусловно, будет считаться фаворитом в противостоянии с победителем пары Мартин–О'Коннелл.

Стоит также отметить, что при удачном стечении обстоятельств велика вероятность того, что в полуфинале Басилашвили встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Оба теннисиста находятся в одной половине сетки.

Участие в 1/8 финала Belgrade Open уже гарантировало Басилашвили 20 рейтинговых очков и девять тысяч евро призовых.

Общий призовой фонд турнира в Белграде составляет 511 тысяч евро.

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