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Россия-Словакия, хоккей 2021, прогнозы букмекеров, история встреч

© photo: Sputnik / Григорий Сысоев
Спорт
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на матч между сборными Словакии и России на чемпионате мира по хоккею

Матч между сборными Словакии и России на чемпионате мира по хоккею состоится 24 мая и начнется в 16:15 по местному времени.

Обе команды выиграли свои первые матчи. Правда, словаки начали турнир со встреч с аутсайдерами. Сначала была обыграна Беларусь (5:2), а затем Великобритания (2:1). Любопытно, что с более слабыми представителями Туманного Альбиона опытным словакам пришлось повозиться.

Что касается сборной России, то в первой же игре на турнира подопечным Валерия Брагина достался очень непростой соперник – Чехия. Но "красная машина" провела достойную встречу и вырвала победу за 19 секунд до финальной сирены (4:3). Говорить про матч с той же Великобританией особо не стоит. Это была "разминка", завершившаяся разгромом 7:1. Со Словакией, конечно, такого не будет.

Между собой соперники встречались 29 раз и в 20 случаях победа оставалась за россиянами. Думаю, тенденция продолжится. У букмекеров Россия идет ярко выраженным фаворитом. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1,27 (против 8,9 у Словакии).

В двух первых матчах команда Брагина очень слаженно действовала в линии атаки. Так почему бы не продолжить начатое. Предположу, что Россия в предстоящей игре забьет минимум четыре шайбы в ворота словаков.

Ставка: Россия забьет больше 3.5 шайб за 1,7.

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