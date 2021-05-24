Расписание чемпионата мира по хоккею 2021: время, когда играет Россия

Чемпионат мира по хоккею 2021 – рассказываем о главных матчах спортивного события с участием сборной России

ТБИЛИСИ, 24 мая – Sputnik. На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Латвии, сборная России выступает в группе "А" вместе со сборными Словакии, Швейцарии, Дании, Беларуси, Швеции, Чехии и Великобритании.

"Красная машина" уже провела на турнире два матча, в которых одержала победы над Чехией (4:3) и Великобританией (7:1).

Следующую встречу команда Брагина проведет 24 мая против Словакии, которая также имеет 100-процентный показатель. Таким образом, российским хоккеистам осталось провести еще пять встреч на групповом этапе ЧМ.

Расписание матчей сборной России на чемпионате мира (время московское):

24 мая Словакия-Россия (16:15)

26 мая Россия-Дания (16:15)

29 мая Швейцария-Россия (16:15)

31 мая Россия-Швеция (20:15)

1 июня Россия-Беларусь (20:15).

В стадию плей-офф выходят по четыре лучших сборных из каждой группы.

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