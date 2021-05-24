15:23 24 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0414
  • 100 RUB4.5017
  • USD3.3056
Поиск
Хоккей. Чемпионат мира. Сборная России по хоккею

Расписание чемпионата мира по хоккею 2021: время, когда играет Россия

© photo: Sputnik / Grigory Sisoev
Спорт
Получить короткую ссылку
33 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/18/251815612.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210524/251815654/Raspisanie-chempionata-mira-po-khokkeyu-2021-vremya-kogda-igraet-Rossiya.html

Чемпионат мира по хоккею 2021 – рассказываем о главных матчах спортивного события с участием сборной России

ТБИЛИСИ, 24 мая – Sputnik. На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Латвии, сборная России выступает в группе "А" вместе со сборными Словакии, Швейцарии, Дании, Беларуси, Швеции, Чехии и Великобритании.

"Красная машина" уже провела на турнире два матча, в которых одержала победы над Чехией (4:3) и Великобританией (7:1).

Следующую встречу команда Брагина проведет 24 мая против Словакии, которая также имеет 100-процентный показатель. Таким образом, российским хоккеистам осталось провести еще пять встреч на групповом этапе ЧМ.

Расписание матчей сборной России на чемпионате мира (время московское):

  • 24 мая Словакия-Россия (16:15)
  • 26 мая Россия-Дания (16:15)
  • 29 мая Швейцария-Россия (16:15)
  • 31 мая Россия-Швеция (20:15)
  • 1 июня Россия-Беларусь (20:15).

В стадию плей-офф выходят по четыре лучших сборных из каждой группы.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Остатки итальянской деревни Курон на месте высушенного искусственного озера Лаго-ди-Резия в Южном Тироле
Вышедшая из-под воды итальянская деревня Курон - фото
Протест против Намахвани ГЭС в Тбилиси
Протест против Намахвани ГЭС в Грузии - властям предъявлен ультиматум
Население Грузии - основная информация
Население Грузии - основная информация
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться