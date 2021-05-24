Чемпионат мира по хоккею 2021: результаты, турнирная таблица

Сборная России проиграла Словакии 1:3 в своем третьем матче на чемпионате мира по хоккею в Латвии. В составе победителей отличились Келемен, Гернат и Далога. Единственную шайбу в составе российской команды забросил Александр Барабанов.
После этой победы Словакия захватила лидерство в группе "А", а россияне переместились на вторую строчку.
Турнирная таблица группы "А"
|Сборная
|Игры
|Победы
|Победа ОТ
|Поражение ОТ
|Поражение
|Шайбы
|Очки
|Словакия
|3
|3
|0
|0
|0
|10:4
|9
|Россия
|3
|2
|0
|0
|1
|12:7
|6
|Швейцария
|2
|2
|0
|0
|0
|6:2
|6
|Дания
|2
|1
|0
|0
|1
|4:4
|3
|Беларусь
|2
|1
|0
|0
|1
|3:5
|3
|Швеция
|2
|0
|0
|0
|2
|3:5
|0
|Чехия
|2
|0
|0
|0
|2
|5:9
|0
|Великобритания
|2
|0
|0
|0
|2
|2:9
|0
Еще один матч состоялся в группе "В". Сборная Латвии уверенно обыграла Италию со счетом 3:0. Для латвийской команды эта победа стала третьей на турнире, а итальянцы потерпели третье поражение.
Турнирная таблица группы "В"
|Сборная
|Игры
|Победы
|Победа ОТ
|Поражение ОТ
|Поражение
|Шайбы
|Очки
|Латвия
|3
|2
|0
|1
|0
|7:3
|7
|Германия
|2
|2
|0
|0
|0
|14:5
|6
|Казахстан
|2
|0
|2
|0
|0
|5:3
|4
|Финляндия
|2
|1
|0
|1
|0
|3:3
|4
|США
|2
|1
|0
|0
|1
|6:3
|3
|Норвегия
|2
|1
|0
|0
|1
|5:6
|3
|Канада
|2
|0
|0
|0
|2
|1:7
|0
|Италия
|3
|0
|0
|0
|3
|5:16
|0
Сегодня же, в 20:15 по московскому времени, в группе "А" сыграют сборные Чехии и Беларуси, а в группе "В" Германия и Канада.