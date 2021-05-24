Чемпионат мира по хоккею 2021: результаты, турнирная таблица

ЧМ по хоккею в этом году начался сенсационно - в группе "А" лидирует сборная Словакии, а в группе "В" на первом месте сборная Латвии

Сборная России проиграла Словакии 1:3 в своем третьем матче на чемпионате мира по хоккею в Латвии. В составе победителей отличились Келемен, Гернат и Далога. Единственную шайбу в составе российской команды забросил Александр Барабанов.

После этой победы Словакия захватила лидерство в группе "А", а россияне переместились на вторую строчку.

Турнирная таблица группы "А"

Сборная Игры Победы Победа ОТ Поражение ОТ Поражение Шайбы Очки Словакия 3 3 0 0 0 10:4 9 Россия 3 2 0 0 1 12:7 6 Швейцария 2 2 0 0 0 6:2 6 Дания 2 1 0 0 1 4:4 3 Беларусь 2 1 0 0 1 3:5 3 Швеция 2 0 0 0 2 3:5 0 Чехия 2 0 0 0 2 5:9 0 Великобритания 2 0 0 0 2 2:9 0

Еще один матч состоялся в группе "В". Сборная Латвии уверенно обыграла Италию со счетом 3:0. Для латвийской команды эта победа стала третьей на турнире, а итальянцы потерпели третье поражение.

Турнирная таблица группы "В"

Сборная Игры Победы Победа ОТ Поражение ОТ Поражение Шайбы Очки Латвия 3 2 0 1 0 7:3 7 Германия 2 2 0 0 0 14:5 6 Казахстан 2 0 2 0 0 5:3 4 Финляндия 2 1 0 1 0 3:3 4 США 2 1 0 0 1 6:3 3 Норвегия 2 1 0 0 1 5:6 3 Канада 2 0 0 0 2 1:7 0 Италия 3 0 0 0 3 5:16 0

Сегодня же, в 20:15 по московскому времени, в группе "А" сыграют сборные Чехии и Беларуси, а в группе "В" Германия и Канада.