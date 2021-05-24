22:03 24 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0414
  • 100 RUB4.5017
  • USD3.3056
Поиск
Хоккей. Чемпионат мира. Матч Словакия - Россия

Чемпионат мира по хоккею 2021: результаты, турнирная таблица

© photo: Sputnik / Григорий Сысоев
Спорт
Получить короткую ссылку
75 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/18/251820213.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210524/251820243/Chempionat-mira-po-khokkeyu-2021-rezultaty-turnirnaya-tablitsa.html

ЧМ по хоккею в этом году начался сенсационно - в группе "А" лидирует сборная Словакии, а в группе "В" на первом месте сборная Латвии

Сборная России проиграла Словакии 1:3 в своем третьем матче на чемпионате мира по хоккею в Латвии. В составе победителей отличились Келемен, Гернат и Далога. Единственную шайбу в составе российской команды забросил Александр Барабанов.

После этой победы Словакия захватила лидерство в группе "А", а россияне переместились на вторую строчку.

Турнирная таблица группы "А"

Сборная Игры Победы Победа ОТ Поражение ОТ Поражение Шайбы Очки
Словакия 3 3 0 0 0 10:4 9
Россия 3 2 0 0 1 12:7 6
Швейцария 2 2 0 0 0 6:2 6
Дания 2 1 0 0 1 4:4 3
Беларусь 2 1 0 0 1 3:5 3
Швеция 2 0 0 0 2 3:5 0
Чехия 2 0 0 0 2 5:9 0
Великобритания 2 0 0 0 2 2:9 0

Еще один матч состоялся в группе "В". Сборная Латвии уверенно обыграла Италию со счетом 3:0. Для латвийской команды эта победа стала третьей на турнире, а итальянцы потерпели третье поражение.

Турнирная таблица группы "В"

Сборная Игры Победы Победа ОТ Поражение ОТ Поражение Шайбы Очки
Латвия 3 2 0 1 0 7:3 7
Германия 2 2 0 0 0 14:5 6
Казахстан 2 0 2 0 0 5:3 4
Финляндия 2 1 0 1 0 3:3 4
США 2 1 0 0 1 6:3 3
Норвегия 2 1 0 0 1 5:6 3
Канада 2 0 0 0 2 1:7 0
Италия 3 0 0 0 3 5:16 0

Сегодня же, в 20:15 по московскому времени, в группе "А" сыграют сборные Чехии и Беларуси, а в группе "В" Германия и Канада.

Теги:
Чемпионат мира по хоккею, хоккей

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Остатки итальянской деревни Курон на месте высушенного искусственного озера Лаго-ди-Резия в Южном Тироле
Вышедшая из-под воды итальянская деревня Курон - фото
Протесты в Грузии против Намахвани ГЭС: акция охватила центр Тбилиси - видео
Протесты в Грузии против Намахвани ГЭС: акция охватила центр Тбилиси - видео
Как обстоят дела с недвижимостью в Тбилиси
Как обстоят дела с недвижимостью в Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться