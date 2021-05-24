Грузинский футболист близок к продлению контракта с австрийским "Штурмом"

По итогам завершившегося сезона "Штурм" занял третье место в чемпионате Австрии и получил право участия в Лиге Европы

ТБИЛИСИ, 24 мая – Sputnik. Опорный полузащитник сборной Грузии по футболу Отар Китеишвили близок к продлению соглашения с австрийским "Штурмом", сообщает издание Spox.

По итогам завершившегося сезона "Штурм" занял третье место в чемпионате Австрии и получил право участия в Лиге Европы УЕФА. Соответственно, клуб будет необходимо доукомплектовать. Спортивный директор "Штурма" Андреас Шикер надеется, что Китеишвили продлит соглашение с командой.

"Мы очень хотим, чтобы Отар остался в нашем клубе. Он благодарен команде и знает, что в свое время за его трансфер мы заплатили достаточно много", - сказал Шикер.

Китеишвили выступает за "Штурм" три сезона. В австрийский клуб полузащитник перешел летом 2018 года из тбилисского "Динамо". По неподтвержденной информации, трансфер футболиста обошелся "Штурму" в 760 тысяч евро.

В общей сложности Китеишвили провел за "Штурм" 96 матчей (во всех турнирах), в которых забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

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