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Грузинский футболист Отар Китеишвили в матче за Штурм Австрия

Грузинский футболист близок к продлению контракта с австрийским "Штурмом"

SK Sturm Graz / FB / Daniel Schoenherr
Спорт
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Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (191)
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Sputnik Грузия
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По итогам завершившегося сезона "Штурм" занял третье место в чемпионате Австрии и получил право участия в Лиге Европы

ТБИЛИСИ, 24 мая – Sputnik. Опорный полузащитник сборной Грузии по футболу Отар Китеишвили близок к продлению соглашения с австрийским "Штурмом", сообщает издание Spox.

По итогам завершившегося сезона "Штурм" занял третье место в чемпионате Австрии и получил право участия в Лиге Европы УЕФА. Соответственно, клуб будет необходимо доукомплектовать. Спортивный директор "Штурма" Андреас Шикер надеется, что Китеишвили продлит соглашение с командой.

Атакующий полузащитник сборной Грузии по футболу и австрийского Штурма Отар Китеишвили
photo : Georgian Football Federation / FB
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"Мы очень хотим, чтобы Отар остался в нашем клубе. Он благодарен команде и знает, что в свое время за его трансфер мы заплатили достаточно много", - сказал Шикер.

Китеишвили выступает за "Штурм" три сезона. В австрийский клуб полузащитник перешел летом 2018 года из тбилисского "Динамо". По неподтвержденной информации, трансфер футболиста обошелся "Штурму" в 760 тысяч евро.

В общей сложности Китеишвили провел за "Штурм" 96 матчей (во всех турнирах), в которых забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

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Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (191)
Теги:
Австрия, футбол, Отар Китеишвили

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