00:50 25 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0473
  • 100 RUB4.4992
  • USD3.3126
Поиск
Теннисистка Мариам Болквадзе

Грузинские теннисистки начали с побед в квалификации "Ролан Гаррос"

© AFP / AL BELLO
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (98)
38 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/1a/251563882.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210524/251821702/Gruzinskie-tennisistki-nachali-s-pobed-v-kvalifikatsii-Rolan-Garros.html

Во втором раунде Горгодзе сыграет с Елицей Костовой из Болгарии, а Болквадзе - с Верой Звонаревой из России

ТБИЛИСИ, 24 мая – Sputnik. Две грузинские теннисистки Мариам Болквадзе (220 номер в рейтинге WTA) и Екатерина Горгодзе (222) преодолели первый квалификационный этап на турнире из серии "Большой шлем" - "Ролан Гаррос".

Болквадзе в двух сетах (6:4, 6:3) обыграла представительницу Украины – Катерину Бондаренко (225), а Горгодзе понадобилось три сета, чтобы взять верх над Ренатой Сарасуа (141) из Мексики – 6:2, 4:6, 6:4. Матч продолжался больше двух с половиной часов.

Теннисист Николоз Басилашвили
© AFP / CHRISTOF STACHE
Басилашвили вернулся в топ-30 сильнейших теннисистов мира

Во втором раунде квалификации Горгодзе сыграет с Елицей Костовой (231) из Болгарии, а Болквадзе предстоит очень непростой матч с Верой Звонаревой (96) из России.

Стоит отметить, что ни Горгодзе, ни Болквадзе никогда не играли в основной сетке "Ролан Гаррос".

Основной турнир "Ролан Гаррос" стартует 30 мая.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (98)
Теги:
Ролан Гаррос, Грузия, теннис, Екатерина Горгодзе, Мариам Болквадзе

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Остатки итальянской деревни Курон на месте высушенного искусственного озера Лаго-ди-Резия в Южном Тироле
Вышедшая из-под воды итальянская деревня Курон - фото
Протесты в Грузии против Намахвани ГЭС: акция охватила центр Тбилиси - видео
Протесты в Грузии против Намахвани ГЭС: акция охватила центр Тбилиси - видео
Как обстоят дела с недвижимостью в Тбилиси
Как обстоят дела с недвижимостью в Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться