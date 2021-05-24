Грузинские теннисистки начали с побед в квалификации "Ролан Гаррос"

Во втором раунде Горгодзе сыграет с Елицей Костовой из Болгарии, а Болквадзе - с Верой Звонаревой из России

ТБИЛИСИ, 24 мая – Sputnik. Две грузинские теннисистки Мариам Болквадзе (220 номер в рейтинге WTA) и Екатерина Горгодзе (222) преодолели первый квалификационный этап на турнире из серии "Большой шлем" - "Ролан Гаррос".

Болквадзе в двух сетах (6:4, 6:3) обыграла представительницу Украины – Катерину Бондаренко (225), а Горгодзе понадобилось три сета, чтобы взять верх над Ренатой Сарасуа (141) из Мексики – 6:2, 4:6, 6:4. Матч продолжался больше двух с половиной часов.

Во втором раунде квалификации Горгодзе сыграет с Елицей Костовой (231) из Болгарии, а Болквадзе предстоит очень непростой матч с Верой Звонаревой (96) из России.

Стоит отметить, что ни Горгодзе, ни Болквадзе никогда не играли в основной сетке "Ролан Гаррос".

Основной турнир "Ролан Гаррос" стартует 30 мая.

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