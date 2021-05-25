Чемпионат мира по хоккею 2021: результаты, турнирная таблица

В пятый игровой день чемпионата мира по хоккею в Латвии сборная США без проблем обыграла команду Казахстана со счетом 3:0.
Североамериканцы забросили по одной шайбе в каждом из периодов, нанеся в общей сложности 52 (!) удара в створ ворот соперника. Для сравнения – казахстанские хоккеисты попали в створ лишь 18 раз. Свои фамилии на табло зажгли Кленденинг, Мур и Друри.
Сборная США одержала на ЧМ вторую победу при одном поражении и поднялась в группе "В" на третье место.
Турнирная таблица группы "А"
|Сборная
|Игры
|Победы
|Победа ОТ
|Поражение ОТ
|Поражение
|Шайбы
|Очки
|Словакия
|3
|3
|0
|0
|0
|10:4
|9
|Россия
|3
|2
|0
|0
|1
|12:7
|6
|Швейцария
|2
|2
|0
|0
|0
|6:2
|6
|Дания
|3
|1
|1
|0
|1
|7:6
|5
|Беларусь
|3
|1
|0
|1
|1
|5:8
|4
|Чехия
|3
|0
|1
|0
|2
|8:11
|2
|Великобритания
|3
|0
|0
|1
|2
|4:12
|1
|Швеция
|2
|0
|0
|0
|2
|3:5
|0
Турнирная таблица группы "В"
|Сборная
|Игры
|Победы
|Победа ОТ
|Поражение ОТ
|Поражение
|Шайбы
|Очки
|Германия
|3
|3
|0
|0
|0
|17:6
|9
|Латвия
|3
|2
|0
|1
|0
|7:3
|7
|США
|3
|2
|0
|0
|1
|9:3
|6
|Финляндия
|2
|1
|0
|1
|0
|3:3
|4
|Казахстан
|3
|0
|2
|0
|1
|5:6
|4
|Норвегия
|2
|1
|0
|0
|1
|5:6
|3
|Канада
|3
|0
|0
|0
|3
|2:10
|0
|Италия
|3
|0
|0
|0
|3
|5:16
|0