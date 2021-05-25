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Хоккей. Чемпионат мира. Матч Словакия - Россия

Чемпионат мира по хоккею 2021: результаты, турнирная таблица

© photo: Sputnik / Grigory Sisoev
Спорт
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Sputnik Грузия
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На проходящем в Литве чемпионате мира по хоккею сборные 16 стран ведут борьбу за выход в плей-офф турнира

В пятый игровой день чемпионата мира по хоккею в Латвии сборная США без проблем обыграла команду Казахстана со счетом 3:0.

Североамериканцы забросили по одной шайбе в каждом из периодов, нанеся в общей сложности 52 (!) удара в створ ворот соперника. Для сравнения – казахстанские хоккеисты попали в створ лишь 18 раз. Свои фамилии на табло зажгли Кленденинг, Мур и Друри.

Сборная США одержала на ЧМ вторую победу при одном поражении и поднялась в группе "В" на третье место.

Турнирная таблица группы "А"

Сборная Игры Победы Победа ОТ Поражение ОТ Поражение Шайбы Очки
Словакия 3 3 0 0 0 10:4 9
Россия 3 2 0 0 1 12:7 6
Швейцария 2 2 0 0 0 6:2 6
Дания 3 1 1 0 1 7:6 5
Беларусь 3 1 0 1 1 5:8 4
Чехия 3 0 1 0 2 8:11 2
Великобритания 3 0 0 1 2 4:12 1
Швеция 2 0 0 0 2 3:5 0

Турнирная таблица группы "В"

Сборная Игры Победы Победа ОТ Поражение ОТ Поражение Шайбы Очки
Германия 3 3 0 0 0 17:6 9
Латвия 3 2 0 1 0 7:3 7
США 3 2 0 0 1 9:3 6
Финляндия 2 1 0 1 0 3:3 4
Казахстан 3 0 2 0 1 5:6 4
Норвегия 2 1 0 0 1 5:6 3
Канада 3 0 0 0 3 2:10 0
Италия 3 0 0 0 3 5:16 0

 

Теги:
Чемпионат мира по хоккею, хоккей

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