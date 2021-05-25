Грузинские регбисты сыграют летом на турнире в ЮАР

Для молодежной сборной Грузии предстоящие матчи станут первыми с 2019 года, когда команда играла на чемпионате мира

ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Молодежная сборная Грузии по регби (U-20) примет участие в международном товарищеском турнире, который пройдет летом в Южной Африке, говорится в сообщении Союза регби ЮАР.

В мини-турнире примут участие молодежные сборные ЮАР, Аргентины, Уругвая и ЮАР. Матчи пройдут в городе Стелленбос на стадионе "Маркоттер".

Для молодежной сборной Грузии предстоящие матчи станут первыми с 2019 года, когда команда играла на чемпионате мира.

Первую игру грузинская команда проведет 18 июня против Аргентины. Через пять дней младшие "лелос" встретятся с Уругваем, а завершат групповой этап 28 числа против хозяев турнира. Команды, занявшие в группе два первых места, в очном противостоянии определят победителя, а две оставшиеся сборные сразятся за третье место.

Стоит также отметить, что 3 и 10 июля в ЮАР национальная сборная Грузии проведет два тест-матча против действующих чемпионов мира – Южной Африки.

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