12:16 25 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0473
  • 100 RUB4.4992
  • USD3.3126
Поиск
Нана Дзагнидзе (Грузия) во время шахматного турнира претенденток в Казани

Грузинская шахматистка одержала первую победу на Гран-при ФИДЕ

photo : World Chess Federation / FB
Спорт
Получить короткую ссылку
24 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/17/250429595.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210525/251824965/Gruzinskaya-shakhmatistka-oderzhala-pervuyu-pobedu-na-Gran-pri-FIDE.html

Две шахматистки, ставшие лучшими по итогам Гран-при, сыграют в турнире претендентов за право сразиться с действующей чемпионкой мира – Цзюй Вэньцзюнь из Китая

ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Сильнейшая шахматистка Грузии – Нана Дзагнидзе одержала первую победу на четвертом этапе Гран-при ФИДЕ, проходящем в эти дни в Гибралтаре.

В третьем туре, играя белыми фигурами, Дзагнидзе обыграла Динару Садуакасову из Казахстана.

После трех соревновательных дней Гран-при, турнирную таблицу возглавляют Екатерина Лагно (Россия) и Жансая Абдумалик (Казахстан), набравшие по 2,5 балла. Далее расположились Дзагнидзе, Гюнай Мамедзаде (Азербайджан) и Мария Музычук (Украина), в активе которых по два набранных балла.

В четвертый день турнира Дзагнидзе черными фигурами сыграет с Элизабет Пац из Германии.

Данный этап является заключительным этапом Гран-при ФИДЕ. На первом этапе, который прошел в Сколково, победу одержала Хампи Конеру (Индия), на втором (Монако) – россиянка Александра Костенюк, а на третьем (Лозанна) – Дзагнидзе.

Перед началом четвертого этапа в общем зачете Гран-при лидирует Александра Горячкина из России (398 очков), второй идет Конеру (293), а замыкает тройку лидеров Костенюк (193).

Две шахматистки, ставшие лучшими по итогам Гран-при, сыграют в турнире претендентов за право сразиться с действующей чемпионкой мира – Цзюй Вэньцзюнь из Китая.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Остатки итальянской деревни Курон на месте высушенного искусственного озера Лаго-ди-Резия в Южном Тироле
Вышедшая из-под воды итальянская деревня Курон - фото
Писатели в Грузии: в Тбилиси прошел вечер русскоязычных авторов - видео
Писатели в Грузии: в Тбилиси прошел вечер русскоязычных авторов – видео
Как обстоят дела с недвижимостью в Тбилиси
Как обстоят дела с недвижимостью в Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться