Грузинская шахматистка одержала первую победу на Гран-при ФИДЕ

Две шахматистки, ставшие лучшими по итогам Гран-при, сыграют в турнире претендентов за право сразиться с действующей чемпионкой мира – Цзюй Вэньцзюнь из Китая

ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Сильнейшая шахматистка Грузии – Нана Дзагнидзе одержала первую победу на четвертом этапе Гран-при ФИДЕ, проходящем в эти дни в Гибралтаре.

В третьем туре, играя белыми фигурами, Дзагнидзе обыграла Динару Садуакасову из Казахстана.

После трех соревновательных дней Гран-при, турнирную таблицу возглавляют Екатерина Лагно (Россия) и Жансая Абдумалик (Казахстан), набравшие по 2,5 балла. Далее расположились Дзагнидзе, Гюнай Мамедзаде (Азербайджан) и Мария Музычук (Украина), в активе которых по два набранных балла.

В четвертый день турнира Дзагнидзе черными фигурами сыграет с Элизабет Пац из Германии.

Данный этап является заключительным этапом Гран-при ФИДЕ. На первом этапе, который прошел в Сколково, победу одержала Хампи Конеру (Индия), на втором (Монако) – россиянка Александра Костенюк, а на третьем (Лозанна) – Дзагнидзе.

Перед началом четвертого этапа в общем зачете Гран-при лидирует Александра Горячкина из России (398 очков), второй идет Конеру (293), а замыкает тройку лидеров Костенюк (193).

Две шахматистки, ставшие лучшими по итогам Гран-при, сыграют в турнире претендентов за право сразиться с действующей чемпионкой мира – Цзюй Вэньцзюнь из Китая.

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