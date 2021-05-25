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Сборная Грузии по футболу

Сборная Грузии по футболу начала подготовку к июньским тест-матчам

photo: Georgian Football Federation / FB
Спорт
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Темы:
Сборная Грузии по футболу (219)
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Оба товарищеских матча сборная Грузии проведет на выезде – 2 июня в городе Плоешти против Румынии, а четыре дня спустя – в Энсхеде против Нидерландов

ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Национальная команда Грузии начала в Тбилиси подготовку к июньским товарищеским матчам против Румынии (2 июня) и Нидерландов (6 июня).

Первую тренировку подопечные Вилли Саньола провели не в полном составе. Гурам Кашия, Хвича Кварацхелия, Отар Китеишвили, Саба Лобжанидзе, Джаба Джигаури, Ираклий Азаров и Григол Чабрадзе занимались по индивидуальной программе.

Еще три футболиста – Георгий Абурджания, Отар Какабадзе и Гурам Гиорбелидзе – присоединятся к своим партнерам по сборной чуть позже (из-за игр в своих клубах).

Сборы грузинской команды традиционно пройдут на базе "Зестафони" и продлятся до 31 мая.

Оба товарищеских матча сборная Грузии проведет на выезде – 2 июня в городе Плоешти против Румынии, а четыре дня спустя – в Энсхеде против Нидерландов.

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Темы:
Сборная Грузии по футболу (219)

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