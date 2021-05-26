Чемпионат мира по хоккею 2021: результаты, турнирная таблица

В шестой игровой день чемпионата мира по хоккею в Латвии сборная России обыграла команду Дании со счетом 3:0.
Первый период встречи получился безголевым. Счет в матче открыл Иван Морозов. Это произошло за 42 секунды до окончания второй двадцатиминутки. В заключительном игровом отрезке подопечные Валерия Брагина "дожали" соперника, забросив еще две шайбы. Отличились Александр Барабанов и Дмитрий Воронков.
После этой победы российские хоккеисты набрали девять очков в четырех матчах и вернули себе лидерство в группе "А".
Следующий матч на ЧМ "красная машина" проведет 29 мая против Швейцарии.
Сегодня же в группе "В" сборная Казахстана обыграла Германию со счетом 3:2.
Турнирная таблица группы "А"
|Сборная
|Игры
|Победы
|Победа ОТ
|Поражение ОТ
|Поражение
|Шайбы
|Очки
|Россия
|4
|3
|0
|0
|1
|15:7
|9
|Словакия
|3
|3
|0
|0
|0
|10:4
|9
|Швейцария
|3
|2
|0
|0
|1
|6:9
|6
|Дания
|4
|1
|1
|0
|2
|7:9
|5
|Беларусь
|3
|1
|0
|1
|1
|5:8
|4
|Швеция
|3
|1
|0
|0
|2
|10:5
|3
|Чехия
|3
|0
|1
|0
|2
|8:11
|2
|Великобритания
|3
|0
|0
|1
|2
|4:12
|1
Турнирная таблица группы "В"
|Сборная
|Игры
|Победы
|Победа ОТ
|Поражение ОТ
|Поражение
|Шайбы
|Очки
|Германия
|4
|3
|0
|0
|1
|19:9
|9
|Латвия
|3
|2
|0
|1
|0
|7:3
|7
|Финляндия
|3
|2
|0
|1
|0
|8:5
|7
|Казахстан
|4
|1
|2
|0
|1
|8:8
|7
|США
|3
|2
|0
|0
|1
|9:3
|6
|Норвегия
|3
|1
|0
|0
|2
|7:11
|3
|Канада
|3
|0
|0
|0
|3
|2:10
|0
|Италия
|3
|0
|0
|0
|3
|5:16
|0