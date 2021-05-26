Чемпионат мира по хоккею 2021: результаты, турнирная таблица

На проходящем в Латвии чемпионате мира по хоккею сборные 16 стран ведут борьбу за выход в плей-офф турнира

В шестой игровой день чемпионата мира по хоккею в Латвии сборная России обыграла команду Дании со счетом 3:0.

Первый период встречи получился безголевым. Счет в матче открыл Иван Морозов. Это произошло за 42 секунды до окончания второй двадцатиминутки. В заключительном игровом отрезке подопечные Валерия Брагина "дожали" соперника, забросив еще две шайбы. Отличились Александр Барабанов и Дмитрий Воронков.

После этой победы российские хоккеисты набрали девять очков в четырех матчах и вернули себе лидерство в группе "А".

Следующий матч на ЧМ "красная машина" проведет 29 мая против Швейцарии.

Сегодня же в группе "В" сборная Казахстана обыграла Германию со счетом 3:2.

Турнирная таблица группы "А"

Сборная Игры Победы Победа ОТ Поражение ОТ Поражение Шайбы Очки Россия 4 3 0 0 1 15:7 9 Словакия 3 3 0 0 0 10:4 9 Швейцария 3 2 0 0 1 6:9 6 Дания 4 1 1 0 2 7:9 5 Беларусь 3 1 0 1 1 5:8 4 Швеция 3 1 0 0 2 10:5 3 Чехия 3 0 1 0 2 8:11 2 Великобритания 3 0 0 1 2 4:12 1

Турнирная таблица группы "В"