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Хоккей. Чемпионат мира. Матч Словакия - Россия

Чемпионат мира по хоккею 2021: результаты, турнирная таблица

© photo: Sputnik / Grigory Sisoev
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210526/251820243/Chempionat-mira-po-khokkeyu-2021-rezultaty-turnirnaya-tablitsa.html

На проходящем в Латвии чемпионате мира по хоккею сборные 16 стран ведут борьбу за выход в плей-офф турнира

В шестой игровой день чемпионата мира по хоккею в Латвии сборная России обыграла команду Дании со счетом 3:0.

Первый период встречи получился безголевым. Счет в матче открыл Иван Морозов. Это произошло за 42 секунды до окончания второй двадцатиминутки. В заключительном игровом отрезке подопечные Валерия Брагина "дожали" соперника, забросив еще две шайбы. Отличились Александр Барабанов и Дмитрий Воронков.

После этой победы российские хоккеисты набрали девять очков в четырех матчах и вернули себе лидерство в группе "А".

Следующий матч на ЧМ "красная машина" проведет 29 мая против Швейцарии.

Сегодня же в группе "В" сборная Казахстана обыграла Германию со счетом 3:2.

Турнирная таблица группы "А"

Сборная Игры Победы Победа ОТ Поражение ОТ Поражение Шайбы Очки
Россия 4 3 0 0 1 15:7 9
Словакия 3 3 0 0 0 10:4 9
Швейцария 3 2 0 0 1 6:9 6
Дания 4 1 1 0 2 7:9 5
Беларусь 3 1 0 1 1 5:8 4
Швеция 3 1 0 0 2 10:5 3
Чехия 3 0 1 0 2 8:11 2
Великобритания 3 0 0 1 2 4:12 1

Турнирная таблица группы "В"

Сборная Игры Победы Победа ОТ Поражение ОТ Поражение Шайбы Очки
Германия 4 3 0 0 1 19:9 9
Латвия 3 2 0 1 0 7:3 7
Финляндия 3 2 0 1 0 8:5 7
Казахстан 4 1 2 0 1 8:8 7
США 3 2 0 0 1 9:3 6
Норвегия 3 1 0 0 2 7:11 3
Канада 3 0 0 0 3 2:10 0
Италия 3 0 0 0 3 5:16 0

 

Теги:
Чемпионат мира по хоккею, хоккей

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