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Грузинская теннисистка Екатерина Горгодзе

Грузинская теннисистка продолжает борьбу в квалификации "Ролан Гаррос"

photo: Eko Gorgodze / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (100)
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Для выхода в основную сетку турнира Горгодзе осталось сделать один шаг – обыграть в третьем раунде квалификации Нурию Парризас-Диас из Испании

ТБИЛИСИ, 26 мая – Sputnik. Грузинская теннисистка Екатерина Горгодзе (222 номер в рейтинге WTA) преодолела барьер второго квалификационного раунда на турнире из серии "Большой шлем" - "Ролан Гаррос".

Горгодзе в двух сетах – 7:6, 6:3 – обыграла Елицу Костову (231) из Болгарии. Матч продолжался чуть меньше двух часов.

Теннисистка Мариам Болквадзе
© AFP / AL BELLO
Грузинские теннисистки начали с побед в квалификации "Ролан Гаррос"

Для выхода в основную сетку турнира Горгодзе осталось сделать один шаг – обыграть в третьем раунде квалификации Нурию Парризас-Диас (165) из Испании. Эта встреча состоится 28 мая.

Еще одна грузинская теннисистка Мариам Болквадзе (220) не смогла пробиться в третий раунд квалификации. В матче второго круга Болквадзе уступила Вере Звонаревой (96) из России в двух сетах – 3:6, 1:6. Для победы россиянке хватило одного часа и 10 минут.

Стоит отметить, что Горгодзе ни разу в своей карьере не играла в основной сетке "Ролан Гаррос".

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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (100)
Теги:
Экатерина Горгодзе

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