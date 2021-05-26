Грузинская теннисистка продолжает борьбу в квалификации "Ролан Гаррос"

Для выхода в основную сетку турнира Горгодзе осталось сделать один шаг – обыграть в третьем раунде квалификации Нурию Парризас-Диас из Испании

ТБИЛИСИ, 26 мая – Sputnik. Грузинская теннисистка Екатерина Горгодзе (222 номер в рейтинге WTA) преодолела барьер второго квалификационного раунда на турнире из серии "Большой шлем" - "Ролан Гаррос".

Горгодзе в двух сетах – 7:6, 6:3 – обыграла Елицу Костову (231) из Болгарии. Матч продолжался чуть меньше двух часов.

Для выхода в основную сетку турнира Горгодзе осталось сделать один шаг – обыграть в третьем раунде квалификации Нурию Парризас-Диас (165) из Испании. Эта встреча состоится 28 мая.

Еще одна грузинская теннисистка Мариам Болквадзе (220) не смогла пробиться в третий раунд квалификации. В матче второго круга Болквадзе уступила Вере Звонаревой (96) из России в двух сетах – 3:6, 1:6. Для победы россиянке хватило одного часа и 10 минут.

Стоит отметить, что Горгодзе ни разу в своей карьере не играла в основной сетке "Ролан Гаррос".

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