Грузинский баскетболист попал в пятерку лучших в Единой Лиге ВТБ

Также по итогам полуфиналов Единой Лиги ВТБ были выбраны 10 лучших игровых моментов, в трех эпизодах из которых представлен грузинский баскетболист

ТБИЛИСИ, 26 мая – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия, выступающий за московский ЦСКА, попал в пятерку лучших игроков по итогам полуфинальных серий в Единой Лиге ВТБ.

В полуфинальной серии ЦСКА обыграл питерский "Зенит" со счетом 3:1. В среднем за матч Шенгелия набирал по 16.3 очка (во второй игре серии на счету грузинского баскетболиста 27 очков), совершал по 5.5 подбора и отдавал 1.3 результативного паса.

Помимо Шенгелия в пятерку лучших попали еще два представителя "армейцев" - Дэниел Хэккетт и Уилл Клайберн. Два оставшихся места в пятерке достались двум игрокам УНИКС-а, ставшего вторым финалистом. Это Джамар Смит и Джон Браун III.

Также по итогам полуфиналов Единой Лиги ВТБ были выбраны 10 лучших игровых моментов. Капитан сборной Грузии представлен в подборке в трех эпизодах. В двух случаях Шенгелия завершает атаку удачными и красивыми бросками, а в одном – попадает под мощный блокшот Тарика Блэка.

Финальная серия Единой Лиги ВТБ между ЦСКА и УНИКС-ом стартует 7 июня.