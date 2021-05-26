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Игрок ЦСКА Торнике Шенгелия в матче 10-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2020/2021 между ПБК ЦСКА и БК Олимпиакос

Грузинский баскетболист попал в пятерку лучших в Единой Лиге ВТБ

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (262)
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Также по итогам полуфиналов Единой Лиги ВТБ были выбраны 10 лучших игровых моментов, в трех эпизодах из которых представлен грузинский баскетболист

ТБИЛИСИ, 26 мая – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия, выступающий за московский ЦСКА, попал в пятерку лучших игроков по итогам полуфинальных серий в Единой Лиге ВТБ.

Игрок Реала Уолтер Тавареш (слева) и игрок ЦСКА Торнике Шенгелия в матче 11-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2020/2021
© photo: Sputnik / Tatyana Makeeva
Грузинский баскетболист стал одним из героев матча "Зенит" - ЦСКА

В полуфинальной серии ЦСКА обыграл питерский "Зенит" со счетом 3:1. В среднем за матч Шенгелия набирал по 16.3 очка (во второй игре серии на счету грузинского баскетболиста 27 очков), совершал по 5.5 подбора и отдавал 1.3 результативного паса.

Помимо Шенгелия в пятерку лучших попали еще два представителя "армейцев" - Дэниел Хэккетт и Уилл Клайберн. Два оставшихся места в пятерке достались двум игрокам УНИКС-а, ставшего вторым финалистом. Это Джамар Смит и Джон Браун III.

Также по итогам полуфиналов Единой Лиги ВТБ были выбраны 10 лучших игровых моментов. Капитан сборной Грузии представлен в подборке в трех эпизодах. В двух случаях Шенгелия завершает атаку удачными и красивыми бросками, а в одном – попадает под мощный блокшот Тарика Блэка.

Финальная серия Единой Лиги ВТБ между ЦСКА и УНИКС-ом стартует 7 июня.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (262)
Теги:
баскетбол, Торнике Шенгелия

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