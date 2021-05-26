Хвича Кварацхелия – лучший молодой игрок РПЛ второй сезон подряд

По итогам опроса Кварацхелия на 60 пунктов опередил ближайшего преследователя – Арсена Захаряна из московского "Динамо"

ТБИЛИСИ, 26 мая – Sputnik. Полузащитник казанского "Рубина" и сборной Грузии по футболу – Хвича Кварацхелия второй сезон подряд признается лучшим молодым игроком РПЛ, говорится в сообщении на сайте турнира.

Победителя в этой номинации определяли главные тренеры клубов РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, капитаны команд Лиги и комментаторы Матч Премьер.

По итогам опроса Кварацхелия набрал 145 баллов и на 60 пунктов опередил ближайшего преследователя – Арсена Захаряна из московского "Динамо".

Стоит также отметить, что Кварацхелия стал лидером сезона по количеству успешных обводок – 159.

В прошедшем сезоне Кварацхелия провел за "Рубин" 23 матча в РПЛ, в которых забил четыре гола и сделал восемь результативных передач, включая заработанные пенальти. Грузинский полузащитник неоднократно признавался лучшим игроком матча, попадал в символические сборные по итогам тура и несколько раз выбирался болельщиками лучшим игроком "Рубина" по итогам месяца.

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