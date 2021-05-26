Басилашвили не сыграет с Джоковичем – грузинский теннисист проиграл в Белграде

Несмотря на поражение во втором круге Belgrade Open Басилашвили заработал 20 рейтинговых очков и девять тысяч евро призовых

ТБИЛИСИ, 26 мая – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (31 номер в рейтинге АТР) завершил свое выступление на турнире из серии АТР-250 в Белграде.

Во втором круге Басилашвили достаточно неожиданно уступил Андрею Мартину (119) из Словакии в трех сетах – 1:6, 6:4, 6:7. Матч продолжался больше двух с половиной часов.

Встреча изобиловала обоюдными ошибками. Особенно это относится к подаче. Басилашвили проиграл девять своих подач, а Мартин – восемь. При этом грузин совершил 12 двойных ошибок, а процент попадания первым мячом был невероятно мал – 41.

Басилашвили был посеян на турнире под третьим номером и имел все шансы встретиться в полуфинале с первой ракеткой мира – Новаком Джоковичем (теннисисты были в одной половине сетки).

Несмотря на поражение во втором круге Belgrade Open Басилашвили заработал 20 рейтинговых очков и девять тысяч евро призовых.

Общий призовой фонд турнира в Белграде составляет 511 тысяч евро.

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